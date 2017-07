Consejo de Estado suspende consulta minera en Pasca, Cundinamarca

Foto: Registraduría

La Sección Quinta del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de la consulta minera que se iba a desarrollar en Pasca, Cundinamarca el próximo 6 de agosto tras fallar una acción de tutela por parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo (Acipet).

La decisión del alto tribunal se fundamentó en los argumentos presentados en la acción de tutela que advertía que la pregunta dentro de la consulta popular era muy general y pondría en riesgo el abastecimiento de hidrocarburos en esa región del país.

Según el alto tribunal la medida cautelar es necesaria decretarla hasta tanto no se tome una decisión de fondo frente a la decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“Este Despacho considera que además no se cumple con la exigencia de lealtad cuando las preguntas resultan tan generales que terminan incluyendo actividades que se pueden escapar del objeto de la consulta, como por ejemplo, la inclusión de la palabra transportar que, como se explicó en líneas anteriores, puede dar lugar a considerar que en tanto se prohíbe tal actividad, no puede abastecerse el municipio de combustibles, gasolina y ACPM a través de carro-tanques, aspecto que no se advierte analizado por el Tribunal accionado”, señala la decisión del Consejo de Estado.

Ante la situación, la Registraduría Nacional deberá suspender el desarrollo de esta actividad en Pasca, Cundinamarca hasta que se analicen todos los argumentos que deberán ser presentados por las partes implicadas, entre ellas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente a estas medidas.