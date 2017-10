Polémica por afectación que tendría páramo de Santurbán por explotación minera en Soto Norte

Páramo del Santurbán. Foto: Colprensa.

El proyecto minero Soto Norte producirá regalías por $5.9 billones. Esta futura mina, que no ha estado alejada de la polémica por su cercanía al páramo de Santurbán, permitirá la creación de 1.000 empleos directos y 4.000 indirectos, indicó Juan Camilo Montoya, Director de Sostenibilidad Minesa, la minera encargada de esta mina subterránea. (Lea acá: Diversos sectores se unen por la defensa del páramo de Santurbán)

Montoya informó que “en la etapa de construcción que alcanzará los 3 billones de pesos y adicionalmente pagará más de 4,8 billones de pesos en compras y salarios locales”.

“Cerrarle el paso a la minería legal solo conducirá al incremento de la minería ilegal, con las consecuencias devastadoras que ya conocemos en el país”, afirmó el director de sostenibilidad Minesa

Dijo además que la minería bien hecha, “no solo es posible, sino que transforma vidas, fomenta la construcción de país y genera empleo”.

Recordó que en los últimos 10 años el sector minero energético ha participado con 7,6 por ciento del PIB.

“Las operaciones mineras formales representan empleo y manutención para un millón y medio de familias colombianas que perciben ingresos mensuales equivalentes a cuatro salarios mínimos promedio”, apuntó.

En contra

No obstante, voceros del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, afirmaron que “el hecho de que el proyecto no esté sobre la delimitación de páramo no significa que no afecte a este ecosistema, que es muy frágil”.

Sostuvieron que “dicha delimitación del Ministerio de Ambiente para muchos no está bien trazada porque ellos están hablando de hacer una minería por túneles que apuntan al páramo”.