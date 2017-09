Referendo Revocatorio no pasó el umbral en Girardot, Cundinamarca

No se alcanzó el umbral durante la jornada de Referendo Revocatorio en Girardot

Con un total de 94 mesas escrutadas, que corresponden al 100% de los puestos habilitados para esta jornada de Referendo Revocatorio al mandato del alcalde de Girardot, Fabián Villalba, la Registraduría ha informado que 9.064 girardoteños participaron en las urnas.

Pese a que ganó el Sí a la revocatoria con un total de 8.574 votos, no se alcanzaron los 1.9250 sufragios que requería el umbral, por lo que la decisión no es validada. El No alcanzó 400 votos, 54 votos nulos y 36 no marcados.

María Lili Oscaris, registradora delegada del departamento de Cundinamarca, aseguró que “todos los puestos funcionaron con normalidad, no se registró ningún contratiempo” durante la jornada.

Respecto a lo ocurrido en las urnas, Rafael Uribe Uribe, uno de los promotores por el Sí, aseguró que aceptan los resultados pero que con estos “ganó la falta de compromiso, pero no ha ganado el alcalde”. Frente a la abstención, que predominó en la jornada, Uribe manifestó que no se puede “sumar a los que están de acuerdo con el alcalde. La abstención es la injuria tradicional que han tenido los girardoteños frente a la cosa política”.

Con estos resultados César Fabián Villalba, seguirá siendo el alcalde de Girardot, por lo que promotores de la Revocatoria aseguran que seguirán denunciando para que César Fabián Villalba, quien permanece recluido en la cárcel La Picota, no continúe siendo el alcalde de Girardot.