Sobre cupo de atención en el Hospital de Villavicencio

Con un sobre cupo de atención del 300 por ciento está el Hospital Departamental de Villavicencio por causa del cierre del servicio de varias clínicas a los usuarios de EPS de la regían.

Es crítica la situación que enfrenta el Hospital Departamental de Villavicencio por el cierre de servicios en las clínicas Marta, Meta, Universidad Cooperativa y la clínica Llanos de CaféSalud.

Se advierte que mientras el servicio de urgencias del hospital tiene capacidad para atender 50 pacientes en este momento el servicio está con más de 150 personas.

Denuncian que ya no hay camas en las UCI y que están en las mismas condiciones en los servicios de ginecología y obstetricia. Reclaman en el sindicato de trabajadores porque no aseguran no se ve compromiso del Gobierno Departamental ni de la Secretaría de Salud para afrontar la situación que tiene en colapso la salud pública en el Hospital Departamental.

Jairo Ospino jefe médico de la entidad dijo que CaféSalud es la EPS que más a contribuido a la crisis en atención que hoy enfrenta el Hospital Departamental de Villavicencio.

Hoy la sobreocupación del centro asistencial es del 250 o 300 por ciento donde pese a que se cuenta con los insumos, los especialistas y el personal asistencial ya no da más y no se puede recibir un paciente más porque no hay en donde garantizar su atención.