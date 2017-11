Decenas de tibuyanos clamaron por la libertad de pimpineros desaparecidos en la frontera

Foto RCN Radio Cúcuta

Familiares y amigos se los tres pimpineros desaparecidos en Puerto Santander hace 14 días, marcharon por las principales calles de la ciudad de Cúcuta, exigiendo la pronta liberación de los jóvenes.

Hasta las instalaciones de la Gobernación departamental, marcharon decenas de personas que partieron desde el corregimiento de la Cuatro en Tibú, quienes con pancartas y globos blancos pidieron la liberación de José Luis Prada, Jhonatan Prada y Javier Rozo

Familiares y amigos se los tres pimpineros desaparecidos en Puerto Santander, marcharon en Cúcuta por la liberación de los jóvenes pic.twitter.com/HO69J4u0CH — RCN Radio Cúcuta (@RCNCucuta) November 27, 2017

RCN Radio, habló con los familiares de estos jóvenes quienes enviaron un mensajes al gobierno nacional, a sus captores y a sus esposos.

Adriana Ramírez, esposa de Javier Rozo, uno de los jóvenes desaparecidos, afirmó que desde el día de su desaparición, no tienen ninguna información sobre su estado de salud ni su paradero.

“Queremos respuestas, esta marcha es pidiendo que los liberen, no sabemos nada, queremos que nos los regresen y nos den una respuesta del por qué se los llevaron; estoy a tres semanas de dar luz a mi hijo y espero que esté a mi lado para recibir a nuestro bebé”

La esposa de José Luis Prada, Lina Sandoval, le envió un llamado al gobierno regional, departamental y nacional para que contribuyan a la búsqueda de los jóvenes desaparecidos.

“Pedimos ayuda, a encontrar respuestas de qué pasó con ellos, pues los desaparecieron de la noche a la mañana y no sabemos nada, no nos dan respuestas de nada, ni una llamada, ni dónde estás y qué pasó con ellos; desde que los compañeros de trabajo nos llamaron para decirnos que se los habían llevado no hemos conocido ninguna respuesta”

Entre tanto, el alcalde de Tibú, Alberto Escalante, quien acompañó esta actividad, pidió por la pronta liberación de los jóvenes secuestrados hace dos semanas, e indicó que con este ya son 4 las personas desaparecidas en la región, contando con el líder campesino Henry Pérez de quien no se tiene información de su paradero desde el mes de enero del año 2016.

“Con estos muchachos, ya tenemos 4 desaparecidos en la región, hay que sumarlo a Henry Pérez que vamos para dos años de esa desaparición y no conocemos su paradero; estamos solicitando el acompañamiento de las autoridades para que estas personas sean liberadas y estén en el seno de sus hogares nuevamente”

A lo anterior dijo “Estos jóvenes son trabajadores, hay que hacer la claridad que subsisten de la venta de combustible, pero no son los contrabandistas, solo la transportan, la comercializan ya que de esto han vivido en la región históricamente”

Se espera una reunión entre las autoridades locales, la secretaría de Gobierno departamental, delegados de la Onu en la región y familiares de los tres jóvenes, para entablar las acciones pertinentes y dar con el paradero de los desaparecidos en la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela.