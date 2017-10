Decepción de los seguidores de Paul McCartney por la cancelación de su concierto en Medellín

Foto: AFP

La empresa Tyrona Eventos anunció en un comunicado que fue pospuesto el concierto del exbeatle Paul McCartney que tenía programado para este 24 de octubre en la capital antioqueña.

Según la compañía, esa determinación se tomó por los problemas de producción imprevistos para albergar en la ciudad la gira de One On One que el artista hará en Suramérica.

El comunicado señala que “Paul lamenta mucho la decepción que esto causará a sus fans, debido a circunstancias que están fuera de su control”.

La noticia tomó por sorpresa a los miles de seguidores del británico. Algunos venían de otras ciudades del país y habían comprado tiquetes y pagado la reserva del hotel.

También lo lamento y espero me indiquen cómo indemnizaran a quienes compramos tiquetes aereos y pagamos estadía. Quedo atento. — Diego Sosa (@talanteazul) October 5, 2017

Qué falta de seriedad. Muchos ya teníamos comprados tiquetes y hotel. — Gato Pekerman ⚽ (@FelipeAcevedoM) October 5, 2017

La devolución de los dineros de las boletas se harán desde este lunes 9 de octubre y hasta el 30 de diciembre de este año.

Tras conocerse lo sucedido, el experto musical colombiano Manolo Bellon rechazó la cancelación del evento, a través de un video que publicó en su cuenta de Facebook.

La imagen del exBeatle, de 75 años, permanece en las principales vallas publicitarias y en los paraderos de buses de la capital antioqueña. Era la segunda vez, que el intérprete de “Yesterday” visitaría nuestro país. Hace cinco años, estuvo en el estadio El Campín de Bogotá.

Por ahora, no se conoce una nueva fecha para reprogramar el concierto, por lo que se estima que la presentación del artista sería cancelada en Medellín, donde ya hasta se movilizaba un vagón del Metro con la promoción del esperado evento.

¿Que documentos se deben presentar al momento de solicitar la devolución?

1. Si usted realizó la compra en efectivo o con tarjeta débito en punto de venta el procedimiento es el siguiente:

Debe presentarse en los puntos de venta detallados a continuación, en los horarios establecidos y con el documento de identidad válido y el recibo entregado al momento de la compra. Solo se autorizará devolución a la persona titular de la compra registrado en el sistema.

2. Si usted realizó la compra en cualquier punto de venta Éxito a nivel nacional con cualquier medio de pago el procedimiento es el siguiente:

Debe presentarse en los puntos de venta detallados a continuación con el documento de identidad válido y el recibo entregado al momento de la compra.

Puntos autorizados Tu Boleta:

Bogotá:

Centro Comercial Santafe Tercer Piso – Plazoleta Francia – Italia Horario: Lunes a Viernes 9:00 AM a 9:00 PM

Centro Comercial Andino Segundo Piso – Local 242 Horario: Lunes a Viernes 9:00 AM a 9:00 PM

Galerias Centro Comercial Galerias – Entrada Puerta 5 Horario: Lunes a Viernes 11:00 AM a 2:00 PM y 3:00 PM a 7:00 PM

Medellin:

Centro Comercial El Tesoro Todo En Artes – Local 1290 Horario: Lunes a Viernes 11:00 AM a 2:00 PM y 3:00 PM a 8:00 PM

Centro Comercial Molinos Todo En Artes – Local 2037 Horario: Lunes a Viernes 11:00 AM a 2:00 PM y 3:00 PM a 8:00 PM

Centro Comercial Santafe Todo En Artes – Local 3191 Horario: Lunes a Viernes 11:00 AM a 2:00 PM y 3:00 PM a 8:00 PM

Plaza Mayor Calle 41 # 55 – 80 local 239 Horario: Lunes a Viernes 11:00 AM a 2:00 PM y 3:00 PM a 7:00 PM

3. Si usted realizó la compra a través de nuestros canales no presenciales (página web, Call center, mobile) (nacional o internacional), en otras ciudades o realizó la compra en nuestros puntos de venta pero canceló con tarjeta de crédito, el procedimiento es el siguiente:

Deben contactar la línea de servicio al cliente de Tu Boleta, registrar el caso e iniciar el proceso de devolución.