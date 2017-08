Declaran inimputable a hombre que asesinó a sus dos hijas en Puerto Salgar

El Tribunal Superior de Manizales revocó una sentencia de primera instancia que había condenado a 45 años de cárcel a Ricardo Enrique González Tovar, responsable del asesinato de sus hijas de 10 y 14 años y de las lesiones graves que le causó a su esposa en hechos que ocurrieron en Puerto Salgar, Cundinamarca.

Los magistrados del Tribunal de la capital de Caldas consideraron que el hombre era inimputable, para la época de los hechos, sin embargo, lo condenó a una medida de seguridad que consiste en el internamiento en un establecimiento psiquiátrico durante 10 años.

El abogado defensor de González, César Augusto López Londoño, celebró la decisión y dijo que el Tribunal recovó la imputabilidad que le había dado un juzgado de La Dorada, Caldas porque para el 2011 padecía de un trastorno mental que consistía en una depresión mayor recurrente con síntomas psicóticos, situación que se ha agravado por encontrarse detenido en una cárcel.

El Tribunal Superior de Manizales ordenó el traslado del implicado a una clínica de reposo.

Juzgado de La Dorada negó encarcelamiento

El juzgado penal del circuito de La Dorada, Caldas, se negó a ordenar nuevamente el encarcelamiento de Ricardo González Tovar, asesino de sus dos hijas en Puerto Salgar, Cundinamarca.

César Augusto López Londoño, su abogado, le dijo a RCN Radio que el juez negó los recursos de reposición y de apelación presentados por el abogado de las víctimas Antonio Laitano, y que en consecuencia su prohijado sigue en libertad condicional con algunas restricciones como no acercarse a la víctima, no poder salir del país, tener buena conducta e informar permanentemente su cambio de domicilio.

El juez penal del circuito de La Dorada, al negar a las víctimas los recursos de reposición y de apelación, explicó que Ricardo González lleva más de 6 años privado de su libertad sin que la justicia haya resuelto su situación jurídica, porque si bien fue condenado en primera instancia a 45 años de cárcel, existe una apelación en el Tribunal Superior de Manizales donde aún no hay decisión.

Caso

El país todavía recuerda el caso de este hombre que asesinó a sus hijas de 10 y 15 años y quien intentó infructuosamente matar a su esposa, causándole múltiples heridas con arma blanca en reacción a que ella le pidiera el divorcio.