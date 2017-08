Decretan calamidad pública en San Vicente de Chucurí por falta de suministro de gas

Por la falta de suministro de gas natural para la población, las autoridades en el municipio de San Vicente de Chucurí declararon la calamidad pública.

El secretario de gobierno del municipio Luis Emilio Cuevas Pinzón señaló que no se ha permitido el ingreso de personal experto de Ecopetrol al predio donde está la fuga y por eso se declaró la calamidad pública en San Vicente para que las autoridades intervengan al respecto.

“El dueño del predio no ha permitido el ingreso para que realicen el mantenimiento en el daño que se presentó en la tubería de gas nos hemos quedado sin el suministro del servicio de gas en todo el casco urbano del municipio, lo cual es lamentable y lo rechazamos porque los afectados son los niños, los ancianos, la cárcel municipal o el hospital local.

“Estas afectaciones nos llevaron a decretar la calamidad pública, por lo cual hay una emergencia que atender y de esta manera que las autoridades puedan disponer medios y recursos para atender estos grupos de población que necesitan del apoyo” agregó el funcionario municipal.

“Ecopetrol realizó todos los requisitos de mediación directa con el dueño del predio, desde la semana pasada la fuerza pública ha venido acompañando el proceso, la policía visitó al dueño del jueves, le pidió que le permitiera el ingreso, solicitud que fue rechazada, y desde el día sábado atravesaron una volqueta en la vía lo que dificultó el ingreso del personal experto” señaló Luis Cuevas Pinzón.

Solicitud del dueño del predio

Mil millones de pesos es lo que pide el propietario del predio en la vereda Las Margaritas en San Vicente de Chucurí a Ecopetrol a cambio de permitir el ingreso de sus funcionarios para reparar un gasoducto que presenta fallas hace días. Según Juan Manuel Álvarez, abogado defensor del dueño del terreno, en el desarrollo de los procesos de la estatal petrolera se ha contaminado los recursos hídricos y el ambiente de la vereda.

El abogado defensor indicó que no Indicó que no permitirán el ingreso de funcionarios para reparar el gasoducto hasta que no haya un acuerdo y se indemnice al propietario por los daños en la finca.

Qué dice Ecopetrol

Desde que se presentó la emergencia, un equipo de Ecopetrol ha intentado dialogar con el representante legal del predio Las Margaritas, pero se ha negado, incluso, bajo amenazas y agresión a funcionarios, exigiendo indemnización previa y constitución de servidumbre petrolera sobre las dos líneas de gasoducto (de 6 y 8 pulgadas), pese a que esta fue instalada por Ecopetrol hace más de 40 años, incluso antes que éste adquiriera los predios. Sin embargo, en los últimos años la empresa ha venido realizando el levantamiento forestal para la legalización, proceso que también ha sido obstaculizado por dicho propietario, lo mismo que el mantenimiento de las líneas.

Mientras que se resuelve esta situación que afecta a la población de San Vicente de Chucurí, las autoridades recomendaron a las comunidades residentes cerca al área donde se presenta la fuga de gas, evitar acercarse a la zona, y evitar quemas que puedan ocasionar una emergencia más grave.