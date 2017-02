Defensoría del Pueblo solicitará este viernes el cierre de la Cárcel Bellavista de Bello, Antioquia

Cortesía Defensoría del Pueblo/En la cárcel Bellavista de Bello el hacinamiento supera el 120%.

Luego de un recorrido por el penal, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, solicitará este viernes ante la Corte Constitucional el cierre de la Cárcel Bellavista de Bello, al evidenciar las condiciones de hacinamiento y riesgo en la infraestructura en la que viven los más de 4 mil 600 internos.

De hecho, este centro penitenciario sólo se tiene capacidad para mil 900 presos, por lo que el hacinamiento supera el 120 por ciento, lo que “es un panorama terrible” como en todas las cárceles del país, aseguró Negret.

“Como en todas las cárceles, hay un panorama terrible (…) Le pedimos a la Corte Constitucional que ordene el cierre de Bellavista hasta nueva orden, que no reciba más presos, que no reciba más sindicados, que no reciba ni una persona más que tenga ningún inconveniente con la justicia”, agregó el funcionario.

Las condiciones de salud son deplorables en los reos, ya que aparte de las enfermedades no pueden acceder a eficientes tratamientos.

El defensor del Pueblo aseveró: “Ahora me acabo de encontrar con un enfermo que la Uspec no le ha dado el tratamiento requerido: un señor con problema de corazón. Hay problemas en lo que tiene que ver con la salud en Ballavista”.

Así mismo, la Defensoría observó que aún no se ha demolido el Patio 2 como ya había sido ordenado por el Ministerio de Justicia desde hace dos meses, lo que tiene en riesgo de una tragedia a más de mil 700 internos que están ubicados en ese patio.

“El Ministerio de Justicia le dio la orden al Inpec y al Uspec que demoliera. Se debe demoler lo más pronto posible para evitar una tragedia en el Patio 2 en Bellavista. Lo acabo de ver, es lamentable el estado, es una construcción de los años 70 y lógicamente no se le da mantenimiento”, explicó Negret.

Por eso, el defensor aseguró que aparte del cierre, se deben hacer traslados de presos a otras cárceles así sea fuera del área metropolitana de Medellín.