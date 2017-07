Defienden traslado de Batallón Nariño a Magangué, Bolívar

Armada Nacional

El alcalde de Magangué, Pedró Alí Alí, le salió al paso a las declaraciones que en rechazo al traslado del Batallón Nariño han realizado el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de La Rosa y el congresista Jaime Amín.

Para el mandatario de este municipio de Bolívar, existe “un desconocimiento” por parte del Gobernador Verano y el Senador Amín en relación a la jurisdicción que cubre el Batallón Nariño, pese a que su sede administrativa se encuentra en Malambo, Atlántico.

“Sobre todo del senador que dice que el Gobierno Nacional está desmantelando la seguridad del departamento del Atlántico y de Barranquilla, cosa que no es así. El batallón Nariño presta sus servicios de seguridad en el departamento del Bolívar, en 14 municipios del sur de Bolívar. El Batallón no tiene jurisdicción en el Atlántico y no está prestando seguridad a el Atlántico y Barranquilla porque eso le corresponde es al Batallón Vergara”, afirmó.

Manifestó que la solicitud, la cual se presentó desde hace más de 16 meses y que ya cuenta con el visto bueno del Ministerio de Defensa, busca reorganizar la jurisdicción del Batallón Nariño por lo que su traslado a Magangué no sólo beneficia a ese municipio y al sur de Bolívar, sino 40 poblaciones aledañas.

“Magangué es una ciudad región que lo rodea más de 40 municipios de cuatro departamentos y que están interconectados a través de una serie de puentes que está construyendo el Gobierno Nacional como es el Puente Yati-Bodega, que es el más grande del país y que se estrenará en el 2019”, dijo.

Explicó que la zona del sur de Bolívar necesita mayor presencia militar para hacerle frente a las situaciones de inseguridad que se vienen presentando, por lo que tener un Batallón que tiene en su jurisdicción esa región pero que está en otro departamento, no contribuye a que se generé una reacción rápida de la autoridad cuando se registran eventos que alteran el orden público y la tranquilidad de los pobladores.

“Magangué pertenece a la jurisdicción del Batallón Junín que está en Montería, los municipios que están al otro lado del río pertenecen al Nariño que está en Barranquilla. Entonces nunca vemos a los soldados de esos batallones con presencia permanente en la zona y al nosotros trasladar todo un batallón Magangué, que es epicentro de 40 municipios y 4 departamentos, ya se puede imaginar como se incrementará la seguridad en toda la sabana de Sucre, la Mojana Bolivarense y Sucreña y hasta en los Montes de María y la Serranía de San Lucas”, aseveró.

Así mismo, acotó que el traslado beneficia a las Fuerzas Militares, debido a que se agilizarían trámites como el relacionado a la alimentación de los militares del Batallón. “Para comprar una ración de comida, hay que dar la orden de Malambo al Banco-Magdalena e incluso hasta Aguachica-Cesar para que se procese esa orden. De verdad que eso no tiene sentido”, recalcó.

Finalmente, para cristalizar la instalación del Batallón Nariño a Magangué están zona la mesa dos propuestas. La primera corresponde a una finca que está próxima al aeropuerto del municipio y la otra, que es la que más le apunta la Administración Municipal y Departamental es que a través de un concesión del Ministerio de Transporte, se asignen 40 hectáreas de la terminal aérea para que funcione la unidad militar.

“El aeropuerto de Magangué que está en perfecto estado pero que no funciona porque tiene una restricción por temas de narcotráfico, tiene un área de 100 hectáreas y allí fácilmente el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, le vamos a pedir en una reunión que vamos a tener, para que nos cedan entre 30 y 40 hectáreas para construir el batallón y no hay necesidad de invertir porque esos terrenos están subutilizados y no hay necesidad de comprar”, puntualizó.

El trasladado del Batallón beneficiará a más de un millón de habitantes, ubicado en el sur de Bolívar, y los departamentos de Sucre, Magdalena e inclusive Antioquia.