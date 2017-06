Deisy Barrientos, gimnasta cucuteña, envía mensaje de fortaleza al Ministro de Salud

La pequeña deportista nortesantandereana Deisy Barrientos, quien fue trasladada a la clínica de la Misericordia en Bogotá, después que la Eps Cafesalud aprobará su remisión, le envió un mensaje de apoyo al Ministro de Salud Alejandro Gaviria, quien fue diagnosticado con cáncer linfático.

A través de un vídeo, la gimnasta cucuteña, le pide al funcionario nacional mucha fortaleza ante su quebranto de salud; “Dios solo le pone estas pruebas a guerreros como nosotros; Dios lo va a sanar y ayudar a superar las pruebas más difíciles”

En el corto vídeo, la pequeña de diez años, le pide al Ministro fortaleza, porque muchos enfermos en Colombia lo necesitan “En el nombre de Dios, declaro que lo sane, lo necesitamos fuerte para que nos ayude a todos los que estamos malitos, así como me ayudó a mí”

La pequeña Gimnasta cucuteña Deisy Barrientos, envía mensaje de apoyo a @agaviriau @MinSaludCol pic.twitter.com/llEG7ZZvVI — patelele89 (@eleones89) June 10, 2017

Sin embargo, los padres de la menor, han señalado que han recibido varios mensajes, luego de la difusión del vídeo, reprochando la acción de Deisy, lo cual ha despertado el malestar entre la familia.

“Hay gente que no entiende las cosas, ella es una niña, y no distingue de política, solo pide que el señor Gaviria tenga salud y esté con su familia; Ella sabía que la gente no iba a estar de acuerdo, pues el Ministro afirmó ser Ateo, a pesar de eso, ella lo hizo de corazón, y se puso triste cuando le empezaron a decir, que no se lo merecía” puntualizó Maira Alejandra Rincón, madre de la deportista.