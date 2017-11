Delincuente en ropa interior ingresaba a robar en viviendas de Campeche Atlántico

Este delincuente opera casi desnudo, específicamente en boxer, ingresaba silenciosamente a las viviendas del municipio de campeche en horas de la media noche y se llevaba las pertenencias.

“El modo de operar consiste en robar en ropa interior y en el caso de ser descubierto por los dueños de la casa se hace pasar por una persona con problemas mentales, así genera lastima y lo dejan ir” dijo Alfonso Reyes, comandante de la Policía de Campeche.

Este personaje fue identificado por los habitantes de Campeche en el Atlántico como un ciudadano venezolano que había llegado meses atrás al municipio.

“La situación que estamos viviendo jamás la habíamos visto. Tenemos un vandalismo que jamás lo habíamos visto, Nos están robando a diario y es una cuestión que nos tiene preocupado” dijo Rodolfo Restrepo, morador del sector.

“A mi fue el primero que me robaron en la casa pero no he sentido absolutamente nada. Por ahí hay un video donde sale un muchacho en short, con una capucha y se mete en una casa. Ese video ya lo tienen las autoridades y están tras la pista de la persona que sale ahí” dijo José Clavijo.

“El hombre desnudo quitó la ventana de la calle, se voló por el mueble y entró a las cuatro habitaciones, se llevó cuatro celulares y 300 mil pesos en efectivo que teníamos dentro del cuarto. La verdad es que es primera vez que nos vemos en esa situación en Campeche” relató Yeymi Suárez.