Demolición de edificio del MinTransporte en el CAN durará seis segundos

El gerente de la Empresa de Ingeniería Atila, Rogelio Gómez, dijo que la demolición de la sede del Ministerio de Transporte en el Centro Administrativo Nacional (CAN) será con un sistema muy seguro y durará seis segundos.

“Esta demolición del edificio del Ministerio de Transporte está programada para el próximo domingo a las 10 de la mañana, el edificio lo venimos preparando hace tres semanas y vamos a realizar la demolición por medio de una implosión”, dijo Gómez.

Sobre el tipo de material que se va a utilizar para esta implosión del edificio el ingeniero explicó que será producido por la Industria Militar colombiana.

“Para esta implosión vamos a utilizar 150 kilogramos de indugel, es un explosivo fabricado por Indumil, que no produce gases venenosos, no se utiliza dinamita, se van a maniobrar 2.500 metros de cordón detonante y unos 300 detonantes no eléctricos, el sistema es muy seguro y ya hemos realizado 64 implosiones en diferentes zonas del país”, agregó.

A esta demolición de la sede del Ministerio de Transporte asistirán el presidente Juan Manuel Santos, el ministro de Transporte, Germán Cardona, otros funcionarios del Gobierno nacional y del gobierno distrital.