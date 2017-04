Denuncian caso de abuso sexual a persona con discapacidad en clínica psiquiátrica de Bogotá

Foto referencial AFP

Familiares de José Álvaro Gómez Cardona, quien sufre de retraso mental severo y esquizofrenia, denunciaron que el pasado 16 de octubre esta persona fue víctima de presunto abuso sexual en la Clínica La Paz, ubicada en la localidad de Fontibón.

Según Delly Gómez, hermana del afectado, el año pasado su familia identificó agresiones en el cuerpo del paciente: “mi mamá empezó a ver cosas raras con mi hermano, que lo golpeaban, aparecía con morados, a veces lo encontrábamos amarrado, con las manos hinchadas”, aunque pensaban que eran situaciones propias del tratamiento que recibía en la Clínica, en octubre lo encontraron con la ropa manchada de sangre.

“Mi mamá llegó y lo encontró con la ropa sangrada, la ropa interior, entonces mi mamá pidió que lo sacaran de ahí y se lo llevó para Medicina Legal, y en Medicina Legal, le dijeron que habían abusado de él”, afirmó Gómez.

Tras un proceso de seis meses aproximadamente para investigar el presunto abuso sexual, el caso quedó detenido porque no hubo denuncia directa de la víctima, “a mi mamá le dijeron que como él no podía hablar y no podía decir quién había sido la persona que había abusado de él, el caso no lo podían llevar, y ahí quedó todo”, indicó Delly Gómez.

La hermana del paciente dijo que tras el incidente, la Clínica La Paz informó que a su familiar no lo podían internar más tiempo, motivo por el cual fue trasladado a la Clínica Remy I.P.S y según la declaración de Delly “en la institución Remy lo amarran y también lo golpean, mi mamá lo ha encontrado con los labios rotos, la ceja rota, los labios inflamados, y el miércoles la llamaron para que se presentara en la clínica porque mi hermano se había partido un brazo, ahora está en la Clínica Corpas”.

A la fecha, a José Álvaro Gómez no le han realizado la cirugía que requiere y lleva días sin recibir razón sobre la programación de su operación.

“Ayer todo el día mi hermano sin comer, y hoy a las siete de la mañana tampoco le habían hecho nada, al medio día le dijeron que mañana le hacían la cirugía y ahora nos dicen que en esa clínica no se puede y que lo van a trasladar”, asegura Delly.

Los medicamentos que requiere el afectado son especiales y según Delly “en la clínica no se los quisieron dar, que tenía que ir a la EPS y en la EPS tampoco se los quieren dar, no quieren responder”.

La hermana del afectado manifestó que su situación se complica más porque “cuando salió mi hermano de la clínica nos dijeron que no van a volver a recibirlo allá, que porque la EPS no les ha pagado y que ya no hay convenio con CafeSalud (…) están jugando con la salud de un ser indefenso y con su integridad personal”.

José Gómez llevaba internado en la Clínica La Paz cinco años gracias a una tutela interpuesta a CafeSalud para recibir atención médica especializada.