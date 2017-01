Denuncian caso de maltrato animal contra 4 equinos en Lebrija, Santander

Los animales fueron hallados en la Pesebrera El Dorado. Foto: Suministrada /RCN Radio.

Atendiendo el llamado de la comunidad de la vereda Rayitos en el municipio de Lebrija, Ainara Valeria Solano, defensora animal en compañía de una médico veterinaria arribó al lugar encontrándose tres caballos y una yegua en condiciones deplorables, heridas y con un alto grado de desnutrición.

Según explicó la animalista, a estas especies no se les ha dado alimento durante un buen tiempo lo que ha ocasionado su lamentable estado “llegamos a verificar el caso reportado y efectivamente era serio, encontramos los 4 equinos muy flacos y con algunas heridas. Quien cuida la finca manifestó que se enfermaron desde hace un año cuando hicieron un viaje pero no es así, se ve que hace mucho tiempo no les dan de comer y eso los tiene así. Hay uno de unos 20 años aproximadamente que es el más grave, ya adelantamos el proceso con Policía para que se entreguen, en lo posible a mí pero no ser así en un mes, no sé si estos sobrevivan”.

Explicó que las descripciones que hizo la médico veterinaria fueron lamentables “ella expresó como con tristeza lo que vio, es que están flacos, con heridas en su columna y uno con infección en ojos”.

La defensora animal quien acudió en compañía de la Policía Ambiental aseguró que esperarán a que los animales sean entregados para iniciar con su proceso de recuperación pero que de tardar más de un mes, existe la alta probabilidad de que estos mueran como consecuencia de la mala tenencia de los mismos.