Denuncian a un concejal de Turbaco, Bolívar, por agresiones físicas a varios habitantes

Según los afectados, el cabildante reacciona así contra quienes están en desacuerdo con él.

Durante una discusión sobre las fiestas patronales de ese municipio al norte de Bolívar, un grupo de habitantes manifestó su desacuerdo con la privatización del evento, una opinión que fue escuchada por el concejal Juan Carlos Florez, del partido de la U, quien reaccionó de forma violenta tras conocer la posición de sus coterráneos y agredió a uno ellos.

Adolfo Ochoa, a quien el cabildante golpeó, manifestó que él tiene una conducta agresiva con quienes lo contradicen, “yo no pensé que me iba a atacar, él enseguida me pegó una trompada en toda mi integridad, ese tipo me cogió a trompadas que no tuve tiempo de defenderme” relató.

De acuerdo con Ochoa no es la primera vez que esto sucede, otras personas también han revelado que son víctima de sus agresiones, “necesitamos ponerle control a esto, no solamente conmigo se ha metido, ya con varios se ha metido. Ya tiene cuatro denuncias en la Fiscalía por agresiones físicas y le pido a los entes de control para que le controlen la conducta”

Por estas agresiones ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía. Este medio intentó comunicarse con el concejal señalado pero prefirió no pronunciarse ante el hecho.