Denuncian envenenamiento masivo de perros y gatos en un conjunto residencial de Cartagena

Por este caso de envenenamiento, el director de la Umata Cartagena interpuso una denuncia ante La Fiscalía.

En los últimos días han muerto, en circunstancias sin explicación, seis animales en el conjunto residencial Los Cedros de Manga, en el norte de Cartagena. Tras valoraciones con veterinarios, los vecinos afectados dieron a conocer que sus mascotas fueron presuntamente envenenadas, una situación que los preocupa porque desconocen quién estaría tras esas acciones.

Laura Ardila, una de las afectadas, contó que los residentes están muy inquietos “no sabemos si estos es sistemático, no sabemos quién está matando a los animales, pero puedo dar fe que hay un ambiente de hostilidad contra las mascotas en este edificio por problemas de convivencias por la higiene de las mascotas”

Las propietarios de las mascotas no se atreven a sacarlas de sus viviendas porque temen que haya veneno esparcido en las áreas comunes y zonas verdes. Ante esa alerta, el secretario del interior, Fernando Niño, pidió esclarecer al CTI de la Fiscalía qué sucedió y quién está tras la muerte de los seis animales.

“La comunidad denunció la muerte de cinco caninos y un felino, se recaudó la evidencia y se tomó la descripción de los hechos para presentar la denuncia ante La Fiscalía, impulsamos a los investigadores del CTI que este hecho fuese prioritario y tuviéramos las conclusiones de qué sucedió la más pronto posible” agregó el funcionario.

El mismo alcalde (e), Sergio Londoño Zurek, también se pronunció y anunció que no dejará que en la ciudad se maltraten los animales, “no permitiremos que por manos macabras se sigan dañando a nuestros animales, se sigan maltratando a estos seres que tanto queremos y necesitamos en nuestra sociedad, estamos trabajando para que esto no quede en la impunidad y no se repita”

Algunos propietarios han manifestado que otros vecinos estarían impulsando una medida para prohibir las mascotas definitivamente en el edificio, una situación que incentivo a ese dependencia a programar una capacitación sobre las responsabilidad en el cuidado de animales y las sanciones que pueden tener, quién realice violete contra ellos.

El director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, Alfredo Yepes, presentó ante la Fiscalía Seccional Cartagena, una denuncia por presunto maltrato animal dado que son una serie de reportes de la comunidad a su despacho. “A raíz de estas denuncias, pongo en conocimiento de las autoridades estos hechos para que se adelanten las correspondientes investigaciones y se establezca la causa de la muerte de estos animales”, expresó Alfredo Yepes.