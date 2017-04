Denuncian irregularidades en contrato pretendía remodelar 10 centros de salud

10 centros de salud de Bucaramanga no han sido remodelados por irregularidades en el contrato.

Un nuevo caso de posible corrupción denunció Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, quien indicó que la demora en la remodelación de diez centros de salud de la ciudad, ha obedecido a que el contratista ‘Ser Social’ y a quien se le adelantó el 80% del pago del contrato, ha incumplido con los diseños de modernización de las entidades médicas.

El mandatario aseguró que el contrato cuyo costó fue de $879 millones de pesos se firmó en la administración anterior de Luis Francisco Bohórquez y que después de 16 meses el contratista no ha cumplido con lo pactado.

“Hay programa de reconstrucción de diez centros de salud, sin embargo contrataron los diseños arquitectónicos con la empresa Ser Social, el gerente es Mauricio Tarazona a quien le pagaron un contrato por $879 millones de pesos, le pagaron el 80% del contrato. El que ordenó eso fue un administrativo de aquí que se llama Wilson Mota y es responsable de que las obras no hayan empezado, sería bueno preguntarle por qué hizo eso, eso es corrupción y miren lo que hacen”, indicó el Alcalde.

RCN Radio se comunicó con Wilson Mota quien sería el responsable de que el contrato no se hubiera ejecutado y señaló que “sí conocí lo que dijo el alcalde, pero no haré ningún pronunciamiento en los medios de comunicación, me iré directamente para los entes de control para arreglar las cosas por ese medio”.