Denuncian nómina paralela y cartel de la toga en Contraloría de Bogotá

Sede de la Contraloría de Bogotá // Foto: Colprensa

Uno de los sindicatos de la Contraloría de Bogotá, denunció que en la entidad bajo la administración de Juan Carlos Granados como jefe de esa entidad, existe al parecer una nómina paralela a través de contratos de prestación de servicios.

De acuerdo con el informe conocido por RCN Radio del sindicato “Asociación de Funcionarios de la Contraloría de Bogotá”, en un año y cinco meses luego de posesionado Juan Carlos Granados a la fecha habría ordenado más de 300 contrataciones por prestación de servicios de los cuales el 28%, según el documento, son personas oriundas de Boyacá.

Cabe recordar que el contralor de Bogotá Juan Carlos Granados fue gobernador de Boyacá, situación que advierte el sindicato podrían ser pago de favores políticos.

En diálogo con RCN Radio, Doris Huertas presidenta del sindicato, indicó que los contratos en algunos casos superan los 7 millones de pesos, funcionarios que, según ella, no van ni siquiera a las instalaciones de la Contraloría de Bogotá.

“Se ha detectado que en la mayoría de los contratistas que manejan procesos de responsabilidad fiscal son de Boyacá, inclusive podrían haber más funcionarios de esa región del país”, sostuvo Huertas.

Cartel de la Toga

Sobre el sonado escándalo del cartel de la toga, el sindicato “Asociación de Funcionarios de la Contraloría de Bogotá” denunció que en la entidad trabaja José Leonardo Bustos, el hijo de ex magistrado Leonidas Bustos, en la Secretaría de la Contraloría.

Huertas señaló que aún no se conoce cómo llegó a la entidad y no se sabe qué actividades realiza, ya que los compañeros de oficina de Bustos indican que no hace nada.

“No sabemos si se están cumpliendo sus funciones, de funcionario afecta la integren de la entidad, no sabemos que nexos se tiene”, dijo Huertas.

Además Doris Huertas presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Contraloría de Bogotá, denunció que Ximena Liliana Bustos hija del ex magistrado Leonidas Bustos, antes de salir de la entidad por el escándalo del cartel de la toga, suscribió un contrato de más de mil millones de pesos sobre electrodomésticos para la entidad.

Según Huertas, elementos que corresponden a neveras y televisores pantalla plana en todas las aéreas, los cuales están inutilizados y arrumados en varías oficinas.

“Esto implicaba gastarse el presupuesto de manera inadecuada cuando las necesidades de la entidad es otro”, sostuvo Huertas.

Situación por la que Huertas exigió una explicación por parte del contralor de Bogotá Juan Carlos Granados, sobre esas presuntas irregularidades.

Viajes al exterior

En el informe del sindicato a través de un seguimiento a la gestión del contralor Juan Carlos Granados adelantado por varios meses, hay un capítulo sobre viajes al exterior por parte de directivos de la entidad, advierte el gremio que los viajes son en algunos casos a España, Punta Cana y Las Vegas Estados Unidos.

De acuerdo con Doris Huertas, los viajes al exterior deben ser publicados pero en el caso de la Contraloría de Bogotá no se hace y alertó que al parecer esos viajes a supuestas capacitaciones se financian con dineros de la entidad y pueden durar hasta 5 días.

Los funcionarios son según el sindicato: Alexandra Moreno, Ángel Emilio Niño, Henry Alirio Camacho, Paola Velez Marroquín, Juan Carlos Franco Duque, Hector Gabriel Camelo y Lina Raquel Rodriguez.

“Esto realmente preocupa ya que la Contraloría está cada vez más a la expectativa de la corrupción y no es bueno para loa funcionarios continuar escuchando escándalos permanentes”, recalcó Huertas.

Por último, Huertas ante esos hallazgos y por la investigación que abrió la Fiscalía General de la Nación en contra del contralor de Bogotá Juan Carlos Granados, por el escándalo de Odebrecht, el funcionario se debe apartar del cargo de manera inmediata mientras avanzan las investigaciones y se esclarece su responsabilidad o no en las irregularidades.

Respuesta del contralor de Bogotá

Ante las denuncias del sindicato, el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados en diálogo con RCN Radio, señaló que sobre la supuesta nómina paralela indicó que en otras entidades es mayor la cantidad de contratos de prestación de servicios e indicó que eventualmente podrían estar funcionarios de la región de Boyacá.

“La entidad del Distrito con menos funcionarios prestación de servicios es la Contraloría, las funciones se aumentan de manera reiterada, es posible que si sean de Boyacá e incluso los funcionarios de planta”, recalcó Granados

Sobre la denuncia respecto a que José Leonardo Bustos hijo del magistrado Leonidas Bustos esté trabajando en la entidad, el contralor Granados manifestó que el funcionario “desafortunadamente” ya no está en la entidad trabajando.

“Es un muchacho que era un técnico que estaba trabajando para pagar sus estudios, en los últimos días él tenía circunstancia de provisionalidad y desafortunadamente tuvo que salir de la entidad”, explicó Granados.

Y frente al proceso de contratación de neveras y televisiones, dijo Granados que no se puede responsabilizar a una sola funcionaria, quien según aclaró ya no trabaja en la Contraloría de Bogotá.

“Ella ya hacia parte de la entidad cuando yo llegué a la Contraloría, es perverso que es estrictamente de ella cuando intervienen varios sectores, ella hizo los estudios y puede ser que por eso la relacionen”, puntualizó Granados.

Por último sobre los viajes al exterior de algunos funcionarios, dijo que se hace a un grupo por méritos dentro de sus funciones.

“Estamos hablando de 11 funcionarios trabajadores, selección en la que yo no participo además se habla de 5 directivos”, indicó el Contralor de Bogotá.