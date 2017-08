Denuncian presunto abandono de maquinaría enviada para tapar chorros en Achí, Bolívar

Hace más de 40 días llegó a Achí una retroexcavadora enviada por la Gobernación de Bolívar para realizar el taponamiento de los chorros que se abrieron tras la creciente del río Cauca en esa municipio del sur de Bolívar. Sin embargo, habitantes de la zona aseguran que la maquina no ha sido utilizada para los trabajos, debido a que no fue enviado ni el combustible ni el conductor para maniobrarla.

Yonairo Saenz, líder campesino en esa población, aseguró que no se explica cómo desde la Administración Departamental se envía una maquinaría en esas condiciones, la cual literalmente se está oxidando ante la vista de la población que se encuentra preocupada porque se avecina la segunda temporada de lluvias del año y todavía los chorros que se abrieron en la pasada ola invernal, no han sido intervenidos.

“Es una maquina que tiene más de 45 días de estas parada, se está oxidando, toda vez que no tiene combustible y mucho menos operador. No entendemos por qué, si el Gobernador de Bolívar sabe que tenemos tantas necesidades por cuenta de los diferentes puntos críticos, incluso el chorro que se abrió en Tres Cruces, todavía no se ha tapado”, afirmó.

El dirigente comunitario sostiene que el no cierre de estos chorros han ocasionado pérdidas incalculables para los campesinos de la región. Advirtió que en la temporada invernal registrada en el primer semestre del año, quedaron bajo las aguas unas 5.000 hectáreas de arroz y maíz.

“Es triste lo que ha ocurrido, hay una necesidad enorme por falta de recursos porque la gente perdió sus cosechas y hoy no tienen cómo sembrar una mata de arroz, primero porque por el chorro todavía está entrando agua y segundo, que si no los tapan, nadie va a sembrar en la región, en el margen derecho del río Cauca. tenemos a unos campesinos aguantando hambre y necesidades y seguirán así por como va la cosa”, aseveró.

La pasada temporada de lluvias dejó, según el censo oficial, más de 5.000 familias damnificadas en Achí y que se encuentran ubicadas en las comunidades de Tres Cruces, Playa Alta, Nueva Esperanza, Providencia, Puerto Venecia, Buenos Aires, Playa Barro, Buenavista, Paraíso, Tierra Santa y Puerto Isabel.