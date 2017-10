Denuncian problemas con ascensores en edificio de la justicia en Bogotá

Imagen referencial // Foto: Colprensa

Funcionarios de la rama judicial en Bogotá se declararon en asamblea permanente al denunciar las precarias condiciones en las cuales se encuentra el edificio conocido como Convida en el centro de Bogotá.

Ese edificio es una de las sedes de la justicia más antiguas en la capital de la República y tiene problemas con los ascensores y otras dependencias de la edificación, según las denuncias.

Así lo relató uno de los funcionarios judiciales, quien señaló que “desde hace una semana no funcionan los ascensores y la gente tiene que subir hasta el octavo piso a través de las escaleras que no tienen las circunstancias para ser utilizadas y que han generado accidentes, pero tras la situación el Consejo Superior de la Judicatura no dice nada”, afirma.

De igual manera, el funcionario pide a la Judicatura que “sean arreglados por los menos dos de los tres ascensores que hay en la edificación, ya que el Consejo Superior ha trasladado a Convida varios juzgados penales municipales, y la cantidad de personas que frecuentan el edificio aumentó”, señaló el funcionario judicial.