Denuncian supuesta agresión de Odín Sánchez contra mujer que le gritó “corrupto”

Foto AFP

Un nuevo escándalo sacude a la familia Sánchez Montes de Oca, uno de los clanes políticos más tradicionales del Chocó. En esta ocasión, dos mujeres denunciaron haber sido agredidas por el excongresista Odín Sánchez, quien supuestamente las habría insultado y amenazado con pegarles, en medio de un cruce de improperios entre las partes.

Los hechos sucedieron en el aeropuerto de Quibdó, donde Odín Sánchez se disponía a abordar un vuelo hacia Bogotá. El excongresista relató que cuando lo llamaron por los parlantes para cumplir el itinerario, una mujer que estaba en la fila le gritó “corrupto” y lo señaló de desangrar las finanzas del Chocó.

Odín Sánchez contó que su reaccionó fue decirle “estúpida” a la mujer, y pedirle respeto a su buen nombre, pues aseguró que nunca lo han condenado por apropiarse de dineros públicos.

Sánchez Montes aseguró que “el muchacho encargado del itinerario mencionó mi nombre, y una persona, una mujer que estaba en la primera dijo que “ese es el político corrupto del Chocó”, yo le dije que ella era una estúpida, que yo no soy corrupto, nunca me he apropiado de recursos del Estado“.

El líder político, quién estuvo secuestrado por el ELN hasta febrero de este año, negó que haya amenazado con pegarle a la mujer que lo llamó “corrupto”. Explicó que cuando exigía respeto, otra mujer que se identificó como defensora de derechos humanos, lo amenazó con demandarlo pero en Bogotá, debido a la supuesta corrupción que hay en Chocó.

Odín Sánchez explicó que los hechos sucedieron frente a un grupo de policías del aeropuerto de Quibdó y en presencia de su escolta de la Unidad Nacional de Protección, testigos que pueden dar fe, según él, de las agresiones y calumnias de las que fue víctima.

El excongresista fue liberado por el ELN hace nueve meses, luego de canjearse por su hermano Patrocinio Sánchez quien estuvo dos años en poder de la guerrilla. La liberación de Odín era un requisito del Gobierno para poder avanzar en la agenda de paz con la guerrilla, que hace presencia en una amplia zona del Chocó.