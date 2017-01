Denuncian que tubería que vierte agua a laguna estaría provocando mortandad de peces en Cartagena

Foto: Cortesía Manuel Julio Torres.

En alerta se encuentran las autoridades ambientales en Cartagena ante un nuevo caso de muerte masiva de peces en la ciudad y que se constituye en el primer reporte del año.

La nueva emergencia se está presentando en la Laguna del Cabrero, en aproximaciones al Centro Histórico de la ciudad, en donde han aparecido gran cantidad de alevinos flotando y amontonados en la orilla de este importante cuerpo de agua.

Manuel Julio Torres, líder de pescadores, manifestó que en diálogo con RCN Radio, que el causante de la muerte de los peces sería una tubería que instaló el proyecto de La Serrezuela para vertir agua del subsuelo hacia la laguna.

“Este tubo es proveniente de la construcción de la serrezuela, de ahí salen residuos tóxicos que van al caño Juan Angola y Ciénaga del Cabrero. En lo que va corrido del año, han muerto cientos de peces, los pescadores no han podido trabajar. Esto hay que buscar una autoridad que meta en cintura a esta gente”, expresó.

Frente a los señalamientos de la comunidad de pescadores, Jacques Simhonel, subgerente del proyecto de la Serrezuela, manifestó que la tubería que sale de la Serrezuela no tiene ningún tipo de relación con la supuesta mortandad de peces, “porque no existe una noticia real que garantice la incidencia y eso ya se ha probado por una instancia judicial, dejando claro que no existe relación”.

El subgerente explicó que la función de la tubería es recircular el agua del subsuelo, “el agua que sale por la tubería es la misma de la ciénaga, filtrada por el subsuelo arenoso de la zona”, por lo que indicó que no existe ninguna razón para pensar que la construcción de este establecimiento comercial genera contaminación en la Laguna del Cabrero que genere una mortandad de peces.

Para Jacques Simhonel, el problema de la Laguna son muchos, sostiene que“sabemos que se ha destruido gran parte del manglar, que es el lugar de reproducción de muchas especies que habitan ahí, así como que sabemos que existe sobre pesca en la zona, y no hay ningún tipo de vedas, y conocemos de otros establecimientos que han hechos otros vertimientos en el cuerpo de agua”

De acuerdo con el vocero, la Serrezuela seguirá reportando, cada mes, ante el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena los resultados de los análisis físico químicos del agua, que hasta el momento registran normalidad. La tubería permanecerá en ese lugar hasta que la estructura del centro comercial sea culminada.

Miembros y técnicos del Establecimiento Público Ambiental (EPA) se trasladaron a la zona para verificar la emergencia y determinar las reales causas de la mortandad.