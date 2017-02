Denuncias en Tibasosa por incumplimientos de EPS del régimen subsidiado

Parque del municipio de Tibasosa. Foto: RCN Radio.

El personero del municipio de Tibasosa se refirió acerca de incumplimientos a los fallos judiciales por parte de la Nueva EPS, en la atención a usuarios del régimen subsidiado; según el representante del Ministerio Público, existen casos en los que los pacientes han acudido a acciones de tutela que han salido a favor de los accionantes, pero la entidad no atiende los requerimientos.

“Seguimos teniendo inconvenientes con la prestación del servicio de salud en lo que respecta al régimen subsidiado, puesto que la personería ha acudido a vía de tutela, la entidad no dá cumplimiento y cuando viene el incidente de desacato, el juez ordena dar cumplimiento, y ni ante la orden perentoria, los representantes de la Nueva EPS, dan cumplimiento”, indicó el personero Jaime Alfonso.

El personero aseguró que han acudido a la Superintendencia de Salud, pero más allá de realizar el requerimiento y preguntar si se ha cumplido o no; no asumen otra actitud y tampoco se sanciona de manera drástica a las entidades que no cumplen con lo establecido.

Jaime Alfonso agregó que en muchos de los casos la personería, del bolsillo de los funcionarios, ha tenido que colaborarles a muchos pacientes para que su problema de salud no pase a mayores.