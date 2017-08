Departamento de Salud de Cartagena responderá inquietudes de nuevos usuarios de EPS Medimás

Foto logo Medimás -www.cafesalud.com.co

Los nuevos usuarios de Medimás les preocupa que la Eps no solucione los problemas que tenía Cafesalud

Desde agosto, la Eps Medimás, el reemplazo de Cafesalud, inició la atención a los 67 mil afiliados en Cartagena, sin embargo los usuarios manifiestan que siguen esperando que alguien les explique qué va a pasar de ahora en adelante, y esto porque algunas personas ni siquiera saben como se llama la entidad que los atenderá, ni los números de teléfonos para pedir una cita, ni qué pasará con su historia médica.

Para Ada Echenique, una usuaria de Cafesalud, el panorama es preocupante, “me preocupa el futuro que tenemos como pacientes. Yo inicié con Saludcoop, luego me absorbió Cafesalud, y ahora creo que nos absorberá otra EPS, lo que me parece hasta insólito que no le consulten a un usuario y que dispongan de la vida de los otros para definir qué hacen con nosotros”

Algunos usuarios, como Rubén Rodríguez, no creen que Medimás solucioné los inconvenientes de Cafesalud, “lo que ocurre es que los problemas no se arreglan de la noche a la mañana, Cafesalud viene arrastrando una serie de problemas que esta EPS no va a dar respuesta a toda esa cantidad de situaciones. La solución a simple vista para que a los usuarios que hacemos parte nos den una respuesta positiva”

“Es un problema serio que tenemos de Cafesalud, por ejemplo yo con mis hijos aquí en el municipio de Turbaco para que los atiendan es muy difícil. Cada vez que ellos tienen que ser atendidos tengo que trasladarme a Cartagena para que sean atendidos allá” añadió Rodríguez.

El Departamento de salud anunció que está a la expectiva ante las inquietudes que los usuarios de esta nueva EPS. La directora de esa dependencia, Adriana Meza, aclaró que aunque es un proceso liderado por la Superintendencia Nacional de Salud, la entidad está disponible para resolver inquietudes.

“El Departamento administrativo de Salud de Cartagena – Dadis está vigilante para atender apoyar y acompañar a los usuarios que necesiten nuestra atención. Este es un proceso liderado por la Superintendencia de Salud, pero cualquier usuario que necesita nuestro apoyo, estamos vigilantes desde todas las áreas, nuestros funcionarios están alertas” anotó Meza Yepez.

Algunos usuarios han considerado cambiarse a otra EPS, debido a que no fueron notificados que serían trasladados a Medimás.