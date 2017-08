Derrame de crudo en Caño Jeringa generó contaminación ambiental y mortandad de peces

La ruptura de un tubo que pasa por debajo del el agua del Caño Jeringa en Barrancabermeja, mantiene preocupada a la población de las veredas El Porvenir y El Rodeo, pues aseguran que a raíz del incidente se generó un derrame de crudo que contaminó el agua y con ella ocasionó una mortandad de peces.

La preocupación según Jorge Fernández, presidente de Asojuntas del corregimiento El Llanito, es que aunque se corrigió la fisura en el tubo, la mancha de crudo continúa en el lugar y amenaza con llegar a la ciénaga.

“Por ejemplo las garzas, algunos patos y esos animales que viven de los peces y no pueden comer porque se mueren a raíz de que están llenos de crudo. Lo mismo los pescados, a la hora de que la capa de arriba del agua esté llena de crudo no pueden subir a tomar aire y terminan muriéndose. Creemos que eso no fue por personas terceras sino por el tiempo que llevaba el tubo sin ser reparado y hoy ocasiona la contaminación”.

Indicó que funcionarios de entidades ambientales hicieron presencia en el lugar para tomar muestras del derrame de crudo y evaluar la afectación al ecosistema.

“Ya han puesto algunas barreras para que el crudo no siga avanzando y llegue hasta la ciénaga El Llanito que hasta donde llega el agua que viene del Caño Jeringa. Así mismo ya han tomado muestras de la contaminación y de la mancha que continúa”.

A parte del Caño Jeringa, la comunidad denuncia la mortandad de peces y la afectación a aves como patos y garzas quienes no han podido consumir alimentos del lugar ante la contaminación ambiental.