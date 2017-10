Descabelladas propuestas de ‘Jhon Calzones’ generan polémica en Yopal

John Jairo Torres, alcalde de Yopal / Foto: Cortesía Wilson Durán.

Tras haber sido condenado por urbanizador ilegal, el exalcalde de Yopal, John Jairo Torres Torres conocido como John Calzones está promoviendo un nuevo proyecto de vivienda en similares condiciones al que generó su captura en Yopal.

Un polémico mensaje está circulando en la capital del departamento de Casanare en el qué, el destituido y condenado exalcalde ‘John Calzones’ convoca a los invasores de terrenos ajenos y residentes en asentamientos de la región para que se vinculen a su proyecto de vivienda, en el que construirá supuestamente 5.000 viviendas, que podrán ser apartadas con cupos de 100.000 pesos.

“A todos los de los asentamientos humanos, a todos los de las invasiones, espérense que voy a arrancar mi proyecto ‘La Nueva Jerusalén, vamos a hacer 5.000 viviendas a los que el gobierno no les pudo solucionar nada. A mí si no me importa si tienen casas o no tienen casas en otras partes del país, yo les doy la oportunidad con una facilidad muy grande de 100.000 pesos”, aseguró Calzones.

Continúo afirmando que en las elecciones atípicas en Yopal, él será el ganador.

“Yo no le estoy pidiendo votos a nadie, simplemente estoy promocionando el proyecto mío, pero obviamente les digo como les dije la vez pasada, estas elecciones me la gano, yo también voy a votar por el que JJ ponga”.

En este vídeo que conoció RCN Radio también promovió el proyecto

Calzones ha sido enfático en expresar en múltiples oportunidades que apoya a Carlos Cárdenas, exfuncionario de su gabinete y que actualmente, es candidato a la alcaldía de Yopal.

Antecedentes

John Jairo Torres Torres fue condenado por el delito de urbanizador ilegal por el proyecto de vivienda ciudadela La Bendición, ubicado en la vereda

San Rafael de Yopal en Casanare y fue dejado en libertad por vencimiento de términos.

La investigación por el delito de enriquecimiento ilícito, según las autoridades, se deriva porque habría obtenido un incremento injustificado en su patrimonio de aproximadamente 50 mil millones de pesos, entre los años 2012 y 2015, sin que las actividades de investigación permitan concluir la existencia de actividades lícitas que puedan justificar la procedencia de esos recursos.

Destitución

Por medio del decreto 0257, la gobernadora encargada de Casanare, Doris Bernal Cárdenas, destituyó al polémico alcalde de Yopal, John Jairo Torres Torres conocido como ‘John Calzones’ y nombró como encargado al secretario general del municipio, Bradixon Calixto Gaitán.

El pasado 24 de julio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la demanda de casación que interpuso la defensa del alcalde de Yopal, con la cual buscaba revocar el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal que en segunda instancia lo condenó a 24 meses, por el delito de urbanizador ilegal.

Parte de los argumentos del abogado defensor del alcalde de Yopal se centraban en que supuestamente se le había vulnerado el derecho al debido proceso porque aparentemente no se valoró correctamente el material probatorio, hecho que rechazó el magistrado ponente Fernando Alberto Castro Caballero.

El auto interlocutorio de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 24 meses contra el alcalde de Yopal.

Aunque acudió al recurso de insistencia o súplica, la Procuraduría General de la Nación rechazó esta solicitud.

Cabe recordar que, el ente acusador le imputó el delito de urbanización ilegal y logró demostrar que en enero de 2014 inició la construcción de la Ciudadela la Bendición, en la vereda San Rafael en el sector conocido como El Copey, Los Manantiales y los Claveles de Yopal, sin contar con la licencia expedida por la Secretaría de Planeación del municipio.

También lo responsabilizan de haber manejado 50.000 millones de pesos de la actividad comercial generada con el proyecto y de haber utilizado al parecer algunas empresas de su propiedad y de empresas de amigos, familiares.