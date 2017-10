Desconectando computadores de oficina de Electricaribe en Cartagena, una mujer exigió restablecimiento de energía

En redes se ha hecho viral un video que muestra la manera en la que una mujer llegó a una oficina de atención al cliente de Electricaribe y luego de exponer a los gritos que durante tres días no ha contado con la prestación del servicio, procedió a desconectar los computadores del lugar.

La mujer quien sostenía una pinza en las manos, manifestó su inconformidad con la empresa prestadora del servicio público y dijo estar cansada de no contar con el fluido eléctrico. Añadió que se encontraba enferma y que tenía niños menores a cargo por lo que requería de la energía.

“Yo vine a quitar la luz para que vean que es estar tres días sin luz, ¿ustedes saben lo que es eso? Tengo un montón de reportes y me dicen ‘que para más luego’”, decía.

Ante el llamado de los guardias de seguridad, quienes le pedían compostura, la mujer manifestaba “ni que me toquen. Ayer estuve aquí, me tenía que hacer un electrocardiograma y no me lo pude hacer por estar esperándolos”.

Ella mostró también todos los documentos que soportaban el número de reportes que había hecho por el daño presentado en su vivienda, sin embargo, según indicó no obtuvo respuesta por parte de la empresa.

Alcaldes de la región Caribe concuerdan al afirmar que la mala prestación del servicio de energía por parte de Electricaribe es causante de alteraciones en el orden público.

La empresa prestadora del servicio argumentó que ante el hecho procedió a llamar a la Policía para que a la mujer le aplicaran el código policial.