Desde Cartagena pidieron respeto a los derechos humanos del país durante sermón de siete palabras

Cúpula iglesia San Pedro Claver en Cartagena. Foto: Cortesía.

Durante los oficios religiosos del viernes santo, los fieles de la iglesia católica de Cartagena reflexionaron las últimas siete palabras de Jesucristo en la cruz y su significado para Colombia.

En la iglesia de San Pedro Claver, el patrono de los derechos humanos, nativos de comunidades afrodescendientes, periodistas, empresarios y trabajadores pidieron que cesaran las vulneraciones a la dignidad humana en Colombia.

Marbelia Núñez, líder del corregimiento raizal de Punta Canoa dijo que la palabra de Jesús; “hoy estarás conmigo en el paraíso”, es un llamado para que las comunidades afro, campesinas e indígenas valoren sus territorios y no los cedan ante los intereses económicos.

“Nos está invitando a reflexionar especialmente a las comunidades porque a veces no valoramos lo que tenemos, nos desprendemos de lo poco que dios nos dio y cuando no lo tenemos es que nos damos del daño que nos hemos causado… Dios nos dios un paraíso que es la tierra donde vivimos y por desconocimiento se desasieron de la tierra y hoy vivimos en hacinamiento, no tenemos tierra”, dijo Núñez.

Así mismo, Laura Gómez, joven del corregimiento de Punta de Piedra, pidió a “Dios” perdón por quienes han destruido las culturales ancestrales durante el desarrollo de mega proyectos comerciales.

“Me tocó ´padre perdónalos porque no saben lo que hacen´ y mi mensaje es que muchas personas con su ambición y indivualismo no saben que nos están perjudicando a nosotros y el valor que le tenemos a nuestra comunidad y nuestras costumbres… Llega y hacen sus proyectos sin saber cómo nos afectan”, manifestó Gómez.

El acto litúrgico terminó con la reflexión de María Ávila, una feligrés de San Pedro Claver, quien con la séptima palabra pidió que en Colombia se de la oportunidad de escuchar antes de acusar a otras personas y se valore la diferencia.

“Me tocó la séptima palabra `padre en tus manos encomiendo mi espíritu´, el mensaje que quiero dar es que nosotros no podemos construir un país en paz sino nos damos la oportunidad de escuchar al otro, escuchar su verdad antes de juzgarlo…”, dijo Ávila.

Por su parte el padre Jorge Camacho, director de la comunidad de San Pedro Claver señaló que Jesús en la cruz vivió el sufrimiento que ocasiona la vulneración de los derechos humanos y dijo que estas celebraciones deben motivar a transformar la destrucción de la naturaleza y la vida.

“Las palabras que Jesús dijo en la cruz representan su modo de vivir esa experiencia dolorosa de la cruz, la violación de todos los derechos… esas palabras nos ayudan a transformar la realidad de muerte de la cruz en una realidad de vida, esta realidad que vivimos de violación de los derechos, de destrucción del medio ambiente y de la creación de dios cómo la podemos convertir en una realidad de vida”, añadió el sacerdote.

Al acto asistió un masivo grupo de turistas y cartageneros quienes continuaron con diferentes actos simbólicos en esa iglesia del centro de Cartagena.