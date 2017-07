Desierta quedó licitación que iba a implementar nuevas tecnologías para manejo de basuras del Área Metropolitana

Pese a que se recibieron varias propuestas de empresas que buscaban implementar nuevas tecnologías para el manejo de las basuras de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga, finalmente y tras una audiencia, la licitación se declaro desierta.

José Manuel Barrera, gerente de la Emab, aseguró que actuando bajo la ley, el proponente no brindó las garantías necesarias para la ejecución del proyecto por lo que la emergencia sanitaria en el relleno sanitario El Carrasco continuará.

“A pesar de que técnica y financieramente tuvieron una propuesta importante, el requisito más importante que era la garantía frente a la seriedad de la oferta no se cumplió y la ley no permite recibir una fianza; en ese sentido tuvimos que acudir a la instancia final. No entendemos cómo un inversionista presenta unos requisitos que no están contempladas en la ley”.

Indicó que según la ley, se tendrá que abrir la posibilidad a nuevas ofertas y licitaciones y que por ahora se contempla la opción de que el lote Chocoa, en el municipio de Girón se visualice como sitio de disposición final de residuos.

“Tendremos que hacer todas las acciones para que el lote en Girón que tiene una restricción fuera utilizado. Eso tendríamos que solicitárselo a la Cdmb quien nos dará luz verde o no”.

La CDMB, entidad ambiental será la entidad encargada de dar o no el aval para que lote en el municipio de Girón pudiera ser usado como relleno sanitario.