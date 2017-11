Deslizamientos mantienen incomunicados a los habitantes de Carcasí

Habitantes trabajando en la vía. Foto: Alcaldía Municipal

Hace cinco días se registraron los deslizamientos que mantienen incomunicados y preocupados a los habitantes de Carcasí, provincia de García Rovira y a la primera autoridad del municipio porque no han podido trasladar los productos de la canasta familiar sustento de varias familias de esta localidad.

Germán Eugenio Jurado alcalde de la localidad señaló que “hay negligencia de las diferentes autoridades porque no ha recibido ayuda por parte de la dirección de Gestión de Riesgo y la secretaría de Infraestructura del departamento”.

“A pica y pala los habitantes han tratado de remover escombros, lodo y tierra, porque de las autoridades no hemos recibido apoyo, estamos bloqueados en las vías secundarias que comunica a Enciso – Carcasí, por eso declaramos la calamidad pública por este tema que nos preocupa mucho y pese a esto no recibimos apoyo, no podemos sacar los productos de la canasta familiar” agregó el mandatario.

“Hemos solicitado con tiempo el banco de maquinaria y no me lo han prestado y los daños más graven están en la vía Carcasí – Enciso, el municipio es netamente agropecuario y son 6.200 habitantes afectados con esta situación, y ayer se convocó a la comunidad para que los funcionarios de la Administración Departamental nos ayude inmediatamente” dijo el Alcalde.

Ante esta situación RCN Radio se comunicó con el secretario de Infraestructura del departamento Mauricio Mejía quien reconoció que se han presentado complicaciones en el trasladado de las máquinas retroexcavadoras, “nuestras mulas o camiones que las debieron transportar lo más cercano las lograron dejar fue a 30 Km y entonces nos corresponde trasladarlas caminando y nos toca realizar este proceso durante varios días, vamos a intentar por Albania para llegar lo antes posible con la maquinaria” agregó el funcionario.

La Administración departamental indicó que una vez lleguen las máquinas a estos sectores donde se presentan los deslizamientos en un lapso de 30 días aproximadamente tardará la maquinaria para remover la tierra que mantiene incomunicados a la población.