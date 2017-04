Después de 109 años, vuelve la procesión del lunes santo en Popayán

A pocos días de llevarse a cabo en Popayán la conmemoración de la Semana Santa, el evento religioso y cultural más importante que se realiza cada año en la capital caucana, se vive una controversia por una propuesta de algunos ciudadanos que prepararon durante varios meses atrás, la elaboración de 14 pasos para un nuevo desfile sacro del Lunes Santo. Hay que indicar que esta procesión hace 109 que no se realiza en la ciudad.

Debido que no fue posible lograr un consenso entre los diferentes actores preponderantes en el desarrollo de las manifestaciones culturales de contenido religioso, como lo son la Junta Permanente Pro Semana Santa, autoridades eclesiásticas y civiles; el grupo promotor decidió continuar con la culminación del trabajo artesanal y con la organización requerida para llevar a buen término la procesión.

Como alcalde de la ciudad he procurado mantener y fortalecer las tradiciones de nuestro municipio y brindar apoyo a las expresiones culturales, sin embargo, y con el objetivo de no generar discusiones y establecer espacios de diálogo convoqué a los directos implicados en la decisión de sacar o no una procesión el Lunes Santo, quienes a la fecha no han logrado ningún acuerdo¨, manifestó el acalde Cesar Cristian Gómez Castro.

Teniendo en cuenta esta situación y escuchando los diferentes puntos de vista de la ciudadanía, la primera autoridad del municipio indica que se debe guiar por lo establecido en la Constitución Política Colombiana, en donde se establece un claro interés por favorecer, promover, reforzar y divulgar los valores culturales como medio efectivo para consolidar la unidad del territorio colombiano y debe considerarse y dar igual importancia a las grandes y pequeñas expresiones culturales, incluso aquellas que no sean aceptadas por toda la población puesto que ellas también hacen parte de la cultura de quienes la promueven, de esta manera se vela por la igualdad ante el ordenamiento jurídico colombiano.