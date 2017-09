Despúes de 15 años, adulto mayor agredido por un policía retornó a su casa en Risaralda

Foto: Suministrada - Departamento Policía Risaralda

Al Aeropuerto Internacional Matecaña llegó Gerardo Santamaría, quien se encontraba en Bogotá y de quien su familia había perdido rastro desde más de 15 años.

Sonriente y contento de haber llegado al seno de su familia, Gerardo Santamaría llegó en una avioneta de la Policía Nacional, acompañado de su inseparable mascota: Codi, sabueso que no lo desampara desde hace más de 7 semanas, y el que justamente presenció, cuando en hechos confusos un miembro de la fuerza pública lo agredió, situación por la que el uniformado implicado está separado del cargo, mientras se surte la investigación.

Sobre las 9:30 partió desde Bogotá con destino a la capital risaldense, cuyo aterrizaje se produjo sobre las 10:40 de la mañana, donde esperaba la Policía de Risaralda, quienes organizaron un acompañamiento humanitario para llevarlo de regreso a Belén de Umbría, lugar donde viven varios de sus familiares.

A su llegada, Don Gerardo Santamaría indicó que “me siento muy felíz de volver a mi tierra de la cual había partido desde hacía 15 años cuando me fuí para el departamento del meta, buscando un mejor futuro“, sin embargo, al preguntarle por las razones que lo llevaron a trasladarse a la capital del país afirmó que “debido a los hechos de la violencia en el meta me tocó salir de ese territorio, por ello me fuí para Bogotá sin conocer a nadie y allí resulte viviendo de la caridad de la gente y ganándome la vida en las calles de Bogotá“ indicó el adulto mayor a su llegada a Pereira.

Luz Marína Santamaría, hermana del ciudadano, indicó que “fueron muchos sentimientos encontrados, cuando por redes sociales vieron a su familiar golpeado en las calles de Bogotá, pero al tiempo fue alegría volver a saber sobre Gerardo, de quien no sabía y habíamos agotado todas las fuerzas en su búsqueda“.

Las autoridades de Policía de Risaralda coordinaron el desplazamiento en horas de la tarde hasta el municipio de Belén de Umbría donde más familiares recibieron a Don Gerardo, y la Personería de Pereira inició los trámites para documentar al ciudadano que no tenía ni los papeles al día, razón por la cual se comenzó con el todo el proceso para restablecimiento de derechos.