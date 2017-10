Detectan irregularidades en convenio de alimentación escolar en Acacías

La Contraloría General de la República confirmó las irregularidades detectadas en el convenio firmado entre la Administración Municipal de Acacías a través de la Secretaría de Educación Municipal el 15 de julio de 2016 y la Corporación para el Desarrollo Humano Integral y Sostenible – ADARGAS, con el objeto contractual de “Aunar esfuerzo para el mejoramiento de la calidad educativa mediante el suministro de complemento Nutricional para Estudiantes de las Institucionales Educativas oficiales de ese municipio, en cuantía de 3 mil 297 millones de pesos en aportes del municipio y 494 millones de aportes de dicha Corporación.

Dice la Gerencia de la Contraloría General de la República que con base en los resultados de las actuaciones adelantadas se estableció que la Administración Municipal de Acacias, no garantizó la prestación del servicio de alimentación, por la falta de planeación, situación que incide en los procesos de aprendizaje, en no disminuir el ausentismo, la deserción y en no fomentar mejores estilos del nivel y calidad de vida de los estudiantes de Acacías.

Los hallazgos que ya fueron notificados a los implicados fueron trasladados a los entes de control según confirmó Enrique Molina veedor ciudadano y quien interpuso la denuncia ante la Contraloría.