Detenidas extranjeras que ejercían la prostitución en Cali

Las mujeres de nacionalidad venezolana encontradas en una sala de masajes y que trabajaban vendiendo su cuerpo fueron retenidas por Migración Colombia como entidad encargada de determinar su estatus migratorio.

En los sitios de diversión nocturna de la capital del Valle esa no fue la única sorpresa verificada por el operativo conjunto entre la Alcaldía, la Policía y Migración Colombia. En un bar en el sector de la Carrera 44 en el sur de la ciudad se decomisaron 23 bebidas energizantes provenientes del Brasil que no contaban con los registros sanitarios del Invima y no eran aptos para el consumo.

Al establecimiento donde se realizaban masajes, le fue suspendida su operación. Sin embargo, en varios negocios dedicados al hedonismo y los bailes eróticos este grupo interinstitucional verificó que contaban con toda la documentación y condiciones de salubridad que les permiten seguir ofertando sus servicios.

El subsecretario de Gobierno de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, Samir Jalil, indicó que se visitan todo tipo de establecimientos y que en el caso de las mujeres extranjeras, se verificó que no tenían permiso de trabajo y serán las autoridades de migración las que determinen su deportación.

Agregó que se hizo el cierre de una piscina localizada al interior de un negocio porque no cumplía con las medidas mínimas de sanidad.

Reiteró que se continuará con estas actividades para así generar control y que las personas puedan tener la certeza, “que si acuden a un sitio pueden ingerir bebidas embriagantes de manera garantizada y segura. Buscamos que los menores no estén en sitios donde no pueden estar y obviamente se realizan también los antecedentes”, concluyó.