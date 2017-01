Deudores del impuesto en Cartagena predial serían exonerados del 60% de intereses según la Secretaría de Hacienda

En un proyecto que se presentaría al Concejo del Distrito, la Secretaría de Hacienda buscará descontar el 60% de intereses y sanciones a las personas que deben el impuesto predial en vigencias de años anteriores.

El Secretario de Hacienda, Napoleón de la Rosa, explicó en diálogo con Rcn Radio que el proyecto se presentaría en la segunda mitad del mes de Febrero, y tendría un período de vigencia hasta el 31 de mayo y posteriormente hasta el 31 de Octubre.

“Nuestra invitación es a que aprovechen el 20% de descuento y paguen el año actual, pero por lo menos si hay personas que deben 2013, 2014 o 2012, nosotros los invitamos a que una vez aprobado en el Concejo el proyecto se beneficien de este descuento“, indicó el funcionario.

El Secretario de Hacienda manifestó que en Cartagena hay deudas de aproximadamente 800 mil millones de pesos de impuesto predial, por lo cual esta amnistía tributaria busca que las personas se pongan al día con el impuesto predial, debido a que posteriormente se llevarán a cabo procesos de embargos y remates de bienes.

“Esto lo hacemos porque la Reforma Tributaria Nacional incluyo esta ley, no lo hubiéramos hecho por parte de nosotros, pero te tengo que reconocer que de las ciudades peores pagas en el país en cuanto al pago del impuesto predial en años anteriores es Cartagena, no es posible que asi depuremos cartera limpiemos la deuda y todo nosotros tengamos deudas de casi 800 mil millones de pesos de predial, ciudades mucho mas grandes como Medellin no tienen proporcionalmente esa deuda” apuntó.

El funcionario invitó a los ciudadanos cartageneros a realizar el pago oportuno del impuesto predial y aprovechen el descuento actual del 20%.