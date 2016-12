A un día de acabarse el 2016 un cartagenero está celebrando su cumpleaños número 106

Hoy está de cumpleaños uno de los adultos mayores con más años en Cartagena, se trata de don José de los Santos Ruíz Gómez quien hoy celebra sus 106 años.

La fiesta inició muy temprano en el barrio Daniel Lemetre, donde este hombre dio a conocer la clave para llegar a muchos años.

“Yo como mucho la carne de monte, la guartinaja, el venado, el armadillo; como mucho pescado eso me mantiene fuerte”, comentó.

Don José de los Santos Ruíz Gómez, es natural de Turbo, Antioquia, hace más de medio siglo llegó a Cartagena. Tiene 10 hijos y cuando le preguntan por el número de nietos, jocosamente responde que lo olvidó pero que no ha olvidado la receta para mantener su actividad sexual: “Usted agarra el morrocoy, lo coge y lo mata, le saca el pipí, lo pone a secar, le echa cebolla, panela, y ron…y ya…pa’ que vea”, dijo entre risas.

Keisy, una de las nietas, relató una de las experiencias con su abuelo: “Cada vez que llego al trabajo digo ‘buenas’, pero él casi no escucha por eso me grita ‘¿carajo para eso fue que le di educación?’, entonces le explico que sí lo saludé y me da la mano y la chocamos. Eso es todos los días”.

A un día de acabarse el 2016, don José de los Santos Ruíz Gómez, celebra la vida y de paso el nuevo año que le espera junto a sus familiares a quienes no cuenta pero de quienes sabe que con ellos cuenta.