Día de protestas en Mompox, Bolívar; agua y educación son las exigencias de los habitantes

Foto: Cortesía

Aún sigue el bloqueo de la vía que comunica el municipio de Mompox con municipios del sur de Magdalena y Bolívar. Habitantes de Guataca, corregimiento de Mompox, manifiestan que han hecho uso de las vías de hecho para llamar la atención del gobierno departamental el cual no ha cumplido con las promesas correspondientes a agua potable y gas.

Indican que aún en ese territorio, jurisdicción de Mompox, las personas cocinan con leña y para tener agua potable deben caminar hasta dos kilómetros con el fin de acercarse hasta la única zona del pueblo donde llega el líquido.

“No nos llega el agua al pueblo, no tenemos agua desde hace mucho tiempo y si nos llega, llega despacio, por chorritos y así no debe ser. Otra de las peticiones es el gas, al municipio vecino de San Fernando lo van a instalar, pasa por nuestras narices y a nosotros nos niegan el servicio y no vamos a dejar que eso pase”, afirmaron.

El bloqueo de esta vía también limita el paso hacia municipios del departamento del Cesar.

Por si fuera poco, a esta protesta se suma también la realizada por los estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior de Mompox, quienes reclaman la falta de docentes de matemáticas.

“Hicieron un mitin reclamándole a la secretaría de Educación departamental que les cumplan con los maestros del área matemáticas, fundamental para el conocimiento. Esta es una de las protestas que en este momento hay en Mompox en el marco de reclamar derechos fundamentales como es la educación y los servicios públicos domiciliarios”.

Después de Cartagena, Mompox es uno de los municipios turísticamente más importantes de Bolívar.