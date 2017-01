Dictaminan muerte cerebral al policía herido en un operativo en Envigado

Subintendente Hugo Armando Reyes Navarro/Foto Policía Metropolitana

Los médicos del hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, dictaminaron la muerte cerebral del subteniente de la Policía, Hugo Armando Reyes, quien su familia decidió desconectarlo, según lo confirmó la Alcaldía de ese municipio, al lamentar lo sucedido.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Óscar Gómez Heredia, dijo que infortunadamente el cuadro clínico del subintendente, quien recibió una herida de bala en el cráneo, se deterioró en la últimas horas.

“Lamentablemente, con el paso de las horas, no observamos mejoría. El reporte médico no es el mejor. Se ha ido deteriorando el estado de salud del policía. Estamos acompañando a él y su familia, pero el reporte no es muy alentador”, señaló el alto oficial.

Explicó el general, que gracias al apoyo de algunos ciudadanos y con los videos de las cámaras de seguridad, ya tienen el retrato hablado del autor del ataque criminal, quien se movilizaba en un taxi. Recordó además, la recompensa de 20 millones de pesos por información que permita esclarecer los hechos. (Puede leer: Un policía recibió un disparo en la cabeza durante operativo en Envigado)

El subintendente Hugo Armando Reyes está vinculado a la Policía desde 11 años y desde hace 16 meses fue designado como comandante de Patrulla y Vigilancia en Envigado.