Dificultades administrativas tiene sin salario a más 900 trabajadores del principal hospital de Cartagena

Los trabajadores hospitalarios habían adelantado durante varias horas una protesta pacífica frente al edificio del Gobierno local. (Foto: RCN Radio)

Los más de 900 empleados, contratados a través de una bolsa de empleo, de la ESE Hospital Cartagena de Indias revelaron el drama que padecen por el incumplimiento del pago de sus salarios, liquidaciones, licencias de maternidad e incapacidades, aseguran que ese problema sería por una dificultad administrativa entre las gerencias de las dos entidades que aún no se pondrían de acuerdo para cancelar la deuda con los trabajadores.

La falta de esos pagos se ve reflejada en dificultades personales para los empleados,“me afecta porque soy madre cabeza de familia, tengo que pagar arriendo, servicios públicos, el colegio de mis hijos, alimentos, transporte y otras deudas. Hasta las fecha no se ha visto reflejado el pago” contó una trabajadora.

“Yo tengo un bebé al que no le puedo decir que no me han pagado, el me pide tetero cada cuatro horas, pañales. Tengo que pagar arriendo, transporte en todo lo que uno necesita para poder subsistir. Yo no estoy trabajando para guardar la plata en un banco, sino para recibir nuestros salarios puntuales” apuntó otra médica

“No hemos podido cumplir con nuestros pagos de arriendo, otras deudas, en mi caso con el Icetex. No hemos podido cancelar comida, me deben una incapacidad por una fractura de clavícula que no han cancelado, mi Eps ya muestra que pago y ellos no han pagado. Muchas compañeras tiene entutelada a Coltempora porque la Eps pagó su licencia de maternidad, y la bolsa de empleo no se las ha regresado” contó otra trabajadora

La situación sería más compleja para quienes ganan menos, “hay muchas que no tienen como transportarse, les toca pedir chance, les toca irse a pie, salir desde la tres o cuatro de la mañana de su casa para poder llegar a laborar, porque igual hay que cumplir porque la ESE está a paz y salvo” afirmó otra empleada

Un médico de consulta interna relató para RCN Radio que la bolsa de empleo Coltempora S.A les explicó la semana anterior que no habían pagado los salarios porque el Hospital Cartagena de Indias no les había pagado, esta fue la primera respuesta que recibieron por parte de la coordinadora de la zona, Marcela Camargo:

“No hemos podido cancelar salarios porque aún no hemos recibido la totalidad de uno de los pagos que ellos (ESE Hospital Cartagena de Indias), nos dijeron que había salido el dinero para la fiducia. se está haciendo la gestión, confiamos que una vez lleguen los recursos y haremos los pagos, hasta tanto no. Eso no está sujeto a la verdad, nuestro compromiso es pagarle pero necesitamos el compromiso de la ESE”

Sin embargo, ese supuesto problema administrativo fue desmentido por el gerente del hospital, Roque Bossio, quien se mostró disgustado por la situación “la ESE mandó la planilla, al proveedor le entraron los recursos el viernes en horas de la tarde. Me comuniqué con la gente de Coltempora y dijeron que se le presentó un inconveniente, pero que el lunes deben tener el pago en su cuenta de nómina”

La promesa era que ese día los más de 900 trabajadores recibieran sus salarios y pagos de otros conceptos, sin embargo Coltempora S.A. solo le canceló a algunos, “empezaron a pagar por bloques, pero solo a las auxiliares de enfermería, no han pagado liquidación, no han pagado licencia, no le han pagado a los médicos, ni a los odontólogos”

Los más de 900 empleados temen que se repita una vieja historia con otra bolsa de empleo que desapareció sin dejar rastro de sus salarios. Hasta el 28 de febrero de 2017 estuvieron afiliados a Coltempora S.A

RCN Radio intentó contactar con los voceros de Coltempora S.A en Bogotá para ampliar y conocer detalles, pero no fue posible.