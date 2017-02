Dimar puso en ‘stand by’ solicitudes para 28 proyectos de marinas en Cartagena

Bahía de Cartagena / Foto Colprensa Archivo

El contralmirante Paulo Guevara, director de la Dirección General Maritima (Dimar) reveló que la autoridad puso en ‘stand up’ las solicitudes correspondiente a 28 proyectos de marinas que se han perfilado para ser desarrollados en Cartagena.

Señaló que estas solicitudes aunque se encuentran temporalmente “congeladas” no significa que se hayan descartado, sino que la Autoridad Marítima esperará tomar una decisión una vez se establezcan conceptos claros en relación a la viabilidad de los proyectos en virtud del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena, así como desde el Gobierno Nacional se defina cuál será el uso que se le dará al predio en donde actualmente funciona la Base Naval.

“En la bahía interna de Cartagena tenemos que esperar que se defina o que se clarifique un poco más el macroproyecto de la Bahía que tiene que ver con un gran complejo en el sector de Bocagrande y que es un proyecto que lo tiene planeado el señor Presidente de la República y que tiene que ver con el traslado de la Base Naval. Entonces, hasta que eso no quede en firme, porque dentro de ese proyecto hay una marina, no se quiere que vayan otros proyectos que vayan en contra de este que es de nivel estratégico para la ciudad”, expresó.

Y agregó: “por esa razón están en stand by, no quiere decir que no van, sino que Dimar en conjunto con la Alcaldía de Cartagena están haciendo estudios de oferta y demanda, de atracaderos de embarcaciones menores y después que se hagan esos estudios, la Alcaldía va a decir en qué sitios la Bahía necesita realmente una marina y no ir autorizando de manera un poco acelerada, proyectos que de pronto vayan a afectar proyectos más estratégicos para la ciudad”.

Con respecto al permiso para la construcción de una marina en el barrio Castillogrande, el contralmirante Guevara aseguró que la decisión tomada por la Autoridad Marítima “no fue acelerada” debido a que su estudio demandó más de un año, sino que lo que ocurrió fue que en la administración distrital saliente y actual se emitieron conceptos contradictorios que generaron un conflicto, llevando a que finalmente se decidiera reversar hasta para no ir en contravía con el POT de Cartagena.

“No fue una decisión acelerada, fue un proceso de un año y medio. Hubo dos conceptos, uno de la administración anterior que decía que se podía hacer, que no afectaba el POT y otro de esta que lo niega y la posición de Dimar era rebatir ese primer concepto y debía de hacerse por un medio legal, desafortunadamente no se hizo, hubo un concepto negativo y Dimar estaba entre la espada y la pared porque los empresarios que estaban detrás del proyecto habían cumplido con todos los requisitos. Dimar se vio en la necesidad de tomar una decisión con las consecuencias que ya se conocen”, indicó.

Ante la Autoridad Marítima se han presentado más de 40 solicitudes para desarrollar proyectos de marinas tanto en la costa norte como en la pacífica, siendo Cartagena la ciudad en donde se concentran el mayor número de estas propuestas.