Diputado de Antioquia reclamó 80 puestos que el Gobernador prometió a cada corporado

El diputado por el Centro Democrático, José Luis Noreña, desató una polémica tras su intervención en el debate sobre el programa Antioquia Libre de Analfabetismo. El corporado reclamó sobre unos cupos, 80 en total, que el gobernador Luis Pérez le habría prometido a cada uno de los diputados en la secretaría de educación departamental.

Durante su intervención, el diputado Jose Luis Noreña aseguró que aprovechaba la presencia del secretario de Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo, para preguntar sobre dichos cupos que habrían sido ofrecidos por el gobernador el año anterior, al comienzo del primer período de la Asamblea.

“Yo me quiero salir de este tema y hablarle de otro, aprovechando que veo al secretario acá. Doctor Néstor, empezando nuestra Asamblea de Antioquia el año pasado el doctor Luis Pérez, nos dio unos puestos de educación a cada diputado, alrededor de 80 puestos por diputado, en educación yo quería mirar cómo se pueden organizar estos temas para mirar que se puede plantear y hacer con estos temas de educación”.

Al ser consultado sobre la polémica, el secretario Néstor Restrepo, aseguró que su dependencia no contrata de manera directa, sino a través de licitaciones públicas. Aclaró que las declaraciones del diputado son un irrespeto con la administración departamental, por lo que está a la espera de una explicación.

“Con el diputado no he tenido la oportunidad de conversar, pero lógicamente sí se le pedirá que explique cuál es la situación porque me parece que no solo es mi reputación sino la del Gobierno Departamental cuando se han tratado de hacer las cosas de manera transparente. Es una obligación de los secretarios de despacho hacer las cosas con transparencia y tranquilidad”.

RCN Radio intentó comunicarse con el diputado Noreña para conocer su versión sobre dichas declaraciones, sin embargo no fue posible. En un comunicado enviado a otro medio informativo, el corporado aseguró que fue sacado de contexto, ya que él se refería a los avances del departamento para erradicar el analfabetismo