Diputado del Polo rechazó condecoración que Asamblea otorgará a Alejandro Ordóñez

Alejandro Ordoñez, ex procurador General de la Nación.

Un total inconformismo evidenció el diputado del Polo Democrático, Roberto Smalbach, a la condecoración que la duma le otorgará al exprocurador Alejandro Ordóñez.

Según dijo, no entiende como en la proposición presentada para el reconocimiento pusieron su nombre, cuando él no estaba presente y más aún ya había señalado que no era apropiado este reconocimiento, entre otras cosas porque “Alejandro Ordóñez no ejerció sus funciones como procurador con el equilibrio y el talante democrático que requiere una dignidad de esa altura”.

Ordóñez, dijo el diputado, se dedicó a atacar a sus oponentes por que predicaban un credo diferente al de él, sin olvidar los hechos graves como los de Odebrecht que no fueron investigados en su momento.

“Es tan inmerecido el homenaje que Luis Carlos Galán Sarmiento (nombre que lleva la condecoración) debe estar revolcándose en su tumba con esta decisión de la duma”, puntualizó.