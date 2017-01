Directivas de hotel no han emitido respuesta oficial sobre incidente de presunta discriminación a pareja Lgtbi: Caribe Afirmativo

Dos días han pasado desde que se conoció el caso de presunta discriminación del que fueron víctimas una pareja homosexual dentro de un hotel ubicado en la zona norte de Cartagena, por el sector de la Vía al Mar.

Hasta el momento, las directivas del establecimiento no se han emitido ninguna respuesta que permita esclarecer el incidente. Así lo destacó en diálogo con RCN Radio el activista Wilson Castañeda, director de la corporación Caribe Afirmativa, que trabaja en la defensa de los derechos de la comunidad Lgtbi.

“Nosotros no hemos tenido contacto directo con el hotel (…) hemos escuchado declaraciones que el gerente a dado donde él ha aclarado que no se les ha retirado pero ha reiterado que tomó la decisión de cesar su practica afectiva en razón que considera que los huéspedes del hotel no se sentían cómodos con las expresiones de afecto, y en palabras de él que se trataba de un tema tabú”, dijo.

Y agregó: “Él puso un ejemplo que nos preocupa un poco, en sus declaraciones a medios locales, y es que la situación sería igual si hay una reunión de niños y si a esta llega un niño autista que empieza a tener expresiones de gritos y que a él le correspondería como administrador del hotel, retirar al niño autista a otro lugar para que no moleste a los demás niños”.

Sostuvo que este tipo de actuaciones se constituyen en expresiones de discriminación y segregación, al tiempo que consideró que personas con una condición e identidad sexual diferente no deben ser excluidas y que más bien a través de espacios como los hoteles deben convertirse en escenarios que propendan al reconocimiento y convivencia con la diversidad.

“Aunque las personas afectadas no han sido retiradas del hotel, lo acontecido genera un precedente porque el hotel y en general todos los hoteles de Cartagena, han empezado desde el año pasado a promocionar la visita a la ciudad sobretodo a parejas del mismo sexo aprovechando el tema del matrimonio igualitario; que sólo tenga a la comunidad dentro de su mercado sino que prepare su personal y políticas para el respeto y reconocimiento de sus derechos”, apuntó.

RCN Radio ha intentado obtener un pronunciamiento de la gerencia del Hotel Holiday Inn Morros, en donde se presentó el incidente. Sin embargo, no ha sido posible establecer contacto.