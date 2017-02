Director de Aerocivil se pronunció tras la salida del secretario general por escándalo odebrecht

El director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra, en Neiva. Foto RCN Radio

Como una decisión sensata al ser un gran colaborador, calificó el director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra, la renuncia del secretario general de la entidad Carlos Núñez, al haber sido director encargado de Cormagdalena y ex-participe en el proyecto de Navalena, involucrado en el escándalo odebrecht.

“Ha sido un gran colaborador con el que hemos contado, nos ha manifestado su interés de retirarse de la entidad aspiramos a que su futuro sea muy tranquilo y pueda en su calidad de director encargado de Cormagdalena dar las explicaciones que le sean requeridas en las instancias que corresponde, pero me parece que ha sido muy desprendido y habla muy bien el hecho de que haya presentado su renuncia”, afirmó.

Ratificó además que el secretario general de la Aerocivil le anunció, que se retiraba porque tenía proyectos personales pero también la intensión de asumir este tema en el momento en que sea requerido con total independencia y absoluta responsabilidad sin estar en un cargo público.

“Manifestó que tenía proyectos personales pero también la intensión de asumir este tema en el momento en que sea requerido con total independencia y absoluta responsabilidad sin estar en un cargo ´publico lo cual me parece que es un buen ejemplo que debe acompañar a todos los funcionarios que tengan este nivel de compromiso con la transparencia”, subrayó.

El director ratificó además la aeronáutica civil no ha tenido ni el pasado nin en el presente alguna relación con odebrech.

“Nosotros no tenemos ningún relacionamiento con odebrech ni lo hemos tenido en el pasado ni lo tenemos en el presente, igualmente desde la llegada nuestra fuimos los primeros en suscribir documentos de no recibo de sobornos o compromisos de parte de nuestros proveedores internacionales, no tener intermediaciones y no pagar sobornos, persona que pague sobornos y se demuestre inmediatamente sus contratos cesarán”, destacó.

El directivo además manifestó que el trabajo de la entidad ha sido muy positivo porque es muy tranparente, así lo han visto distintas empresas internacionales que quieren invertir en Colombia.

“La semana antepasada nos visitó una firma italiana que no quería operar en Colombia y nos dijo que vamos a operar directamente nosotros porque vemos que no nos están pidiendo plata nosotros no queremos formar parte de este tema. Yo creo que de esto va a quedar un país que va a tener mayor percepción de la transparencia y como debe comportarse públicamente”, puntualizó.

El anuncio lo realizó en Neiva reveló importantes inversiones a los aeropuertos de Neiva y Pitalito que este años tendrán nuevos servicios y sistemas de aires acondicionados.