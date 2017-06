Director del Museo Histórico desmiente que se hayan cerrado las puertas a guías turísticos

Foto de RCN Radio.

El director del Museo Histórico de Cartagena, Moisés Álvarez, habló con RCN Radio sobre la protesta que vienen realizando un grupo de guías turísticos a las afueras del Palacio de la Inquisición, que aseguran que por decisión de él, no se les permite entrar al monumento.

El historiador aseguró que dicha restricción no existe, pero que en su efecto y producto de una directriz a nivel nacional, se emitieron unas ordenes en virtud del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, expedido por el Ministerio del Trabajo.

En ese orden, manifestó que al no ser los guías turísticos, trabajadores que están vinculados al museo, estos para poder ingresar sólo se les ha solicitado dos requisitos que hasta el momento no quieren cumplir, que son: estar acreditados o asociados a una entidad y contar con una afiliación a Administradora de Riesgos Laborales.

“Aquí lo que hay es una falta completa de visión. Creo que ante estas nuevas condiciones y se lo hemos expresado, hay infinitas posibilidades de mejoramiento, de crecimiento, empredimiento”, dijo.

Sostuvo que desde hace varios años, se les ha pedido el cumplimiento de estos requisitos y que ante la negativa, él como director del Museo, tomó consideró que hasta no se haga cumplimiento, no será posible el ingreso de los guías.

“Esto lo que está produciendo es la prolongación innecesaria de un conflicto. Si hay quejas, creo que hay unos canales para resolverlos, pero como nos han dicho que tienen unas dudas en el manejo de esto, allí están los órganos de control y a nosotros nos compete dar la información que nos corresponda”, expresó.

Explicó que hacer efectiva la directriz nacional le ha costado más de un insulto y ser víctima de una serie de improperios por parte de los manifestantes, las cuales se han extendido hacia el personal que labora con él en el Museo.

“Lo que no podemos permitir es la agresión de la que hemos sido objeto. De ninguna manera no se justifica todas las soeces que nos gritado. Yo he sido una de las víctimas, me persiguieron por más de cuatro calles en el centro histórico, gritándome cualquier clase de improperios, casi de manera desafiante”, señaló.

Dijo además, que otro factor que ha incidido en no permitir el ingreso, son las situaciones que los mismos guías han protagonizado y que se han vuelto en conductas recurrentes que afectan la prestación del servicio.

“Hay ciertos espectáculos deprimentes que no deberían de darse. Todavía en el interior del museo, muchas veces, que casi se dan de trompadas por disputarse a los turistas, todavía a estas alturas seguimos recibiendo quejas por la mala calidad de la información, por su presentación. Allí tenemos los archivos de esas cosas”, apuntó.

Por último Moisés Álvarez manifestó que atenderá cualquier requerimiento que se haga desde los órganos de control, al tiempo que envió un mensaje a los guías para que muestren una actitud más conciliadora, debido a que este tipo de protestas no sólo afectan al Museo Histórico sino a la ciudad como destino de turismo internacional.