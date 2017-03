Directora del Icbf arremetió contra Ministro de Hacienda por demoras para desembolsar recursos

Cristina Plazas, directora del ICBF / foto Colprensa - Mauricio Alvarado

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Cristina Plazas, realizó un enérgico llamado al Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, frente a la demora de esa cartera para desembolsar los recursos que requiere la entidad.

Así lo sostuvo la funcionaria en el marco del Congreso Nacional de Municipios que se realiza en Cartagena, donde alcaldes y alcaldesas que participan en dicho encuentro, expresaron sus preocupaciones en torno a las dificultades que se están registrando en sus poblaciones para atender a la población infantil a través de los Centros de Desarrollo Intantil (CDI).

El planteamiento de los mandatarios es que en sus comunidades se han reducido los cupos y/o no se han permitido habilitar nuevos cupos para que más niños y niñas puedan acceder a los servicios de la entidad. Allí, Plaza fue enfática en expresar dentro de la adición presupuestas anunciada por el Gobierno Nacional, el Icbf solicitó una partida de 185.000 millones de pesos que permitirá atender, de una manera más efectivas, programas estratégicos y misionales relacionados con la primera infancia. Donde indicó que todavía están esperando que se giren los recursos.

“No nos han entregado la totalidad de la plata para reemplazar a los niños que pasan al sector educativo”, expresó Plazas, en relación a la situación que se está registrando en los CDI en donde no se están asignado nuevos cupos, debido a que no se están girando los recursos desde el Gobierno Nacional.

“Los niños que estaban siendo atendidos, y no es que lo dejamos de atender, lo que pasa es qué los niños que pasaron al sector educativo no se reemplazaron y tenemos muchos cupos que no están siendo reemplazados ¿por qué? porque Hacienda no nos ha dado los recursos”, afirmó.

Y agregó: “Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. He tenido reuniones con el Ministro de Hacienda, con Planeación, en el Consejo Directivo lo hemos planteado y estamos esperando la plata. Yo estoy lista para atender, pero sino me dan los recursos, yo no los puedo atender”.

Expresó que frente a nuevas infraestructuras, es decir, que se construyan más CDI en el país, la respuesta de la directora del Icbf fue que “no hay plata”.

“No hay un peso para nuevas infraestructuras, si no tengo para atender a los niños del año anterior (…) hay unos pocos recursos del documento Conpes que se le permitieron utilizar a los alcaldes para aquellas infraestructura que no había sido terminada, pero no hay plata para nuevas infraestructuras y esa es una realidad de la situación fiscal que está viviendo el país en este momento”, apuntó.

En la segunda jornada del Congreso Nacional de Municipios se esperaba la participación del jefe de la cartera de Hacienda del país, quien por compromisos en su agenda de trabajo, canceló su intervención en el evento organizado por la Federación Colombiana de Municipios.