Dirigentes agrarios del Tolima alertan sobre la posibilidad de un nuevo paro nacional agropecuario

Foto de archivo.

La difícil situación en el campo y la poca ayuda que han recibido del Gobierno Nacional, podría desencadenar en un nuevo paro agrario en varias regiones del país.

La alerta la hizo el dirigente agropecuario en el Tolima, Augusto Moreno, quien dijo que ha visitado varios departamentos y la solicitud de los campesinos es hacer un nuevo paro, debido a que no les queda otra alternativa ante la falta de apoyo por parte del Ministerio de Agricultura.

“Hemos estado en varios departamentos, estuvimos el pasado tres de febrero en Bogotá y no se habla sino del paro. Yo creo que no hay otra alternativa porque mientras los campesinos no se paren en una carretera, no existimos, ahí estamos manejando eso y eso es lo que todos nos han dicho, no perdamos más tiempo”, sostuvo Moreno.

El líder agrario, advirtió que en los próximos días realizarán otra reunión para tomar una decisión en torno a la nueva movilización agraria.