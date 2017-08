Dirigentes de Cambio Radical verían con buenos ojos el apoyo del senador Mauricio Lizcano a la candidatura de Vargas Lleras: Erwin Arias

Foto: RCN Radio

En la rueda de prensa en la que se socializó en Manizales la propuesta de inscribir por firmas la candidatura de Germán Vargas Lleras a la Presidencia de la República, se preguntó por un eventual apoyo de Lizcano a esta aspiración

El aspirante por Caldas a la Cámara de Representantes Erwin Arias, confirmó este lunes que un grupo de integrantes de Cambio Radical está promoviendo la inscripción de la candidatura de Germán Vargas Lleras a la Presidencia de la República, pero por firmas.

Al referirse a un rumor sobre la probable vinculación del senador Mauricio Lizcano Arango a la campaña de Germán Vargas Lleras a la Presidencia, una opción que toma fuerza, pero que no se ha oficializado, consideró que sería un dirigente muy importante que vendría a apoyar y a sumarle a su candidatura. Añadió que esperan que no sólo Lizcano sino todos los congresistas de Caldas y todos los dirigentes vean con buenos ojos la candidatura de Vargas Lleras. En medios políticos se dice que esta posibilidad la estaría contemplando el también parlamentario de Unidad Nacional Hernán Penagos.

Al preguntársele sobre una posible coalición con el Centro Democrático, contestó que él ha escuchado hablar no solo de alianzas con Álvaro Uribe, sino con el partido Liberal y también con el partido de la U. “En esto todavía falta que pase mucha agua por debajo del puente; yo creo que estamos en un momento de conversaciones y un candidato único o de un sólo partido no va a ganar la Presidencia de Colombia”, previó el joven político.

El dirigente del movimiento Cambio Radical, agregó que quienes promueven la iniciativa de una inscripción por firmas, hacen parte de una fuerza ciudadana que hoy quiere que Vargas Lleras esté más allá de los partidos y más allá de los compromisos políticos, en un consenso nacional.

El ex alcalde de La Dorada, agregó que esperan que Vargas Lleras acepte la propuesta de inscripción de su candidatura por firmas, que a más tardar se le hará oficial este martes en Bogotá, porque lo que se pretende es que no sólo sea el candidato de Cambio Radical, sino del campesino, del estudiante, del empresario. “Que sea el candidato de los colombianos, por encima de los partidos”, recalcó el señor Arias.

La cabeza visible de Cambio Radical en Caldas, manifestó de otra parte, que la lista a la Cámara por este departamento que han venido confeccionando hace más de un año en la que él aparece como pre-candidato, la integran además, el ex gobernador Mario Aristizábal Muñoz, la ex dirigente liberal Adriana Franco Castaño, la ex alcaldesa de Salamina Olga Constanza Duque y se han tenido conversaciones con el ex congresista conservador Carlos Uriel Naranjo.

En cuanto al Senado, manifestó que el tema se está definiendo y que falta adelantar algunos diálogos para estructurar un Senado regional que buscará eliminar esas brechas existentes y haga pensar verdaderamente en “región”, en aras de fortalecer la competitividad, pero cada uno desde su potencial. Lo que se quiere es limar esas asperezas, esas viejas divisiones entre Risaralda, Quindío y Caldas, para sacar adelante proyectos comunes, dijo finalmente Erwin Arias.