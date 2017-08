Dispositivo de seguridad del vicepresidente Pence generó caos en zona turística de Cartagena

Foto: RCN Radio

Tras la llegada del vicepresidente de los Estados Unidos a la zona turística de Bocagrande se generó congestión vehicular en las principales vías de ese sector.

El personal del servicio secreto cerró las calles aledañas a la iglesia “Calvary Chapel” e impidió el acceso de los trabajadores y residentes de la zona. Esta situación generó molestias entre estas personas quienes dicen que es insoportable tener que interrumpir sus jornadas por cuenta de la visita del vicepresidente Pence.

“Sabemos que está Mike Pence aquí que le tienen que dar su seguridad y todo pero no nos pueden interrumpir nuestra vida. La seguridad se la pueden dar sin afectarnos a nosotros. Yo no puedo entrar al gimnasio porque me dicen que debo esperar una hora. Está mal hecho, mi vida no se puede alterar por ellos”, dijo una residente del sector.

“Se truncaron todos los accesos a las vías principales, la avenida El Malecón truncada, la avenida San Martín cerrada y es incomodo. Tenemos que esperar a que acabe el protocolo para continuar con nuestras rutinas”, dijo otra habitante.

Los trabajadores de la zona también se mostraron molestos por los retrasos que se presentaron en sus horarios de trabajo tras el cierre total de la zona.

“Nos están incomodando porque nuestras actividades cotidianas no la podemos realizar. Iba a la oficina a entregar un informe y no puedo hacerlo porque me lo impiden”, comentó un trabajador de la zona.

“Me parece una falta de respecto porque tengo una hora y media esperando para trabajar y no nos dejan pasar. Mi jefa está desesperada porque ninguno ha podio entrar”, añadió otro trabajador de la zona.

El vicepresidente Pence estuvo en la zona de Bocagrande reunido con comunidades cristianas e inmigrantes venezolanos, quienes expusieron sus preocupaciones al estadounidense por la crisis de ese país.